غير مسموح بقول "لا أعلم".. وطريقة كتابة العاملين متطابقة.. قواعد صارمة تفرضها "ديزني لاند" على الموظفين

أعتقد أنك لم تفكر من قبل أن عملك يُمكن أن يفرض عليك قواعد صارمة بخصوص مظهرك، وهذا لا يعني الزي الرسمي للعمل وحسب، بل أيضاً قصة شعرك ولونها، وشكل الإكسسوارات التي ترتديها، وحتى شكل خطك وطريقة كتابتك!

لكن إن عملت في ديزني لاند فعليك التفكير في هذا بالطبع، إذ يفرض المنتزه الأكثر شعبية في العالم قواعد صارمة وربما غريبة على العاملين، بحسب صحيفة Gazeta الروسية.

ورغم أن العمل في مدينة الملاهي ربما يصبح حلماً للكثيرين بسبب الأجواء الاحتفالية التي يعيش فيها العاملون طوال الوقت، إلا أن مدينة الملاهي الواقعة على بعد 30 كيلومتراً من العاصمة الفرنسية باريس يقع على عاتقها إسعاد أكثر من 15 مليون شخص يزورونها سنوياً.

وهنا، نذكر بعض الأسرار التي تخص العاملين في أكبر مدن الألعاب في العالم.

1- التدريب في مدرسة ديزني لاند









يتم تدريب الموظفين قبل أن يصبحوا جزءاً من فريق ديزني لاند، ويُمكن أن نقول إنه توجد جامعة أو مدرسة ديزني لاند فعلياً.

وعلى الرغم من أن هذه المدرسة غير معترف بها، إلا أن المعرفة التي يتم اكتسابها فيها تطبق وبشكل فعال، فقد تم تصميم البرنامج لتقديم تفاصيل عمل ديزني لاند للأعضاء الجدد وإعلامهم بالقواعد المعتمدة.

2- ممنوع قول لا أعلم

يتوجب على موظفي ديزني لاند معرفة كل ما يتعلق بالمتنزه الترفيهي، ومواقع الجذب السياحي، والبرنامج الترفيهي، وكل المعلومات التي تستوجب الإجابة عن أسئلة الزوار بسرعة ودون تفكير.

إذ يُمنع الموظفون من الإجابة عن أحد الأسئلة الفضولية للأطفال بـ"لا أعلم".

3- الإكسسوارات والزي

لدى الشركة قواعد صارمة فيما يتعلق بالمظهر الشخصي، ومن بين القواعد التي يجب احترامها عدم ارتداء إكسسوارات فاقعة الألوان وذات أشكال غريبة.

كما يجب أن تكون النظارات خالية من الشعارات التجارية، وينبغي على الموظف المتواجد في المتنزه الترفيهي أن يكون مندمجاً مع الجماهير، لدرجة أنه لا يمكن تمييزه عنهم.

4- طلاء الأظافر وإطالتها









يُمنع موظفو ديزني لاند من استخدام طلاء الأظافر ذي اللون الفاقع، أو إطالة أظافرهم، حتى لو كان ذلك من أساسيات الموضة، إذ ينبغي ألا تزيد أظافر المرأة عن ربع بوصة أو نصف سنتيمتر عن أطراف الأصابع، ولا توجد استثناءات لهذه القاعدة.

5- الشعر أخضر أو وردي!

هناك حلاقة معينة تميز كل موظف، وذلك تبعاً للدور الذي يقوم به في مدينة ديزني، إذ يجب أن يتطابق شكل ممثل ديزني لاند مع المهمة الموكلة إليه.

ومن بين متطلبات العمل الجديد، صبغ الشعر باللون الأخضر أو الوردي، وعدم قص شعر الفتيات أو تخفيف حجم الحواجب، فيما يُمنع الرجال من ترك الشعر يطول حتى الكتف.

6- اللحية والشارب

بالنسبة للرجال، يجب تشذيب الشارب واللحية بعناية، كما يجب ألا يمتد الشارب إلى الشفاه وزوايا الفم.

7- الوشم وثقب الأنف محظوران

تشمل القواعد الصارمة لنمط ديزني حظر الوشم وثقب الأنف أو الحاجب أو السرة لاستخدام الحلقان، ولا يمكن إخفاء ذلك حتى تحت الملابس، بحسب صحيفة Gazeta الروسية.

8- لغة خاصة للعاملين









للعاملين في ديزني لغتهم الخاصة بهم، وذلك لتجنب أي مواقف محرجة أو غير سارة بالنسبة للزوار.

فعلى سبيل المثال، يمنع منعاً باتاً استعمال كلمة مريض في المتنزه، ولقول ذلك يستخدم مصطلح Code V، الذي يساعد موظفي الطوارئ على الاستجابة الفورية في حالة وقوع مشكلة.

9- خط اليد

يجب على كل من يريد أن يصبح عضواً في فريق ديزني أن يعمل وبجهد على خط اليد. فمن المفروض أن تحمل جميع شخصيات ديزني نفس التوقيع، وإلا قد يشك الأطفال في وجود خدعة في حقيقة الشخصيات المفضلة لديهم.

10- ممنوع الإعلان عن العمل في ديزني لاند!

يمنع منعاً باتاً على فريق ديزني الإدلاء بتصريحات أو مناقشة دوره في الفريق على الشبكات الاجتماعية، أو الحديث عن تجارب العمل، لأن الشركة لديها سياسة صارمة ضد ذلك، لذا من الصعب العثور على شكوى على الإنترنت من العاملين.

أيضاً يُمنع العاملون من مشاركة صورهم أثناء العمل وبالزي الرسمي له، ويُمنع بشكلٍ عام إعلان العاملين بأنهم يعملون لدى ديزني لاند. الأمر أشبه بالعمل لدى الـFBI مثلاً!

11- بيع الأشياء المفقودة

كل عام، يفقد الآلاف من الضيوف بعض الأشياء خلال الزيارة الترفيهية، وإذا لم يحضر صاحب الغرض في غضون وقت معين لاسترجاع المفقود، يتم بيع هذا الغرض، ثم التبرع بهذه الأموال لصالح الجمعيات الخيرية.

12- الرائحة

تقوم ديزني لاند بملء الحديقة بالنكهات الخاصة، حتى يحجب العطر رائحة القمامة أو الروائح غير اللطيفة، وكذلك لإعطاء الزائر انطباعاً جيداً عن المكان، بحسب صحيفة Gazeta الروسية.