أول رحلة خارجية منذ بدء الحصار.. تركيا: زيارة تميم تحمل "رسالة مهمة".. وأردوغان يقود حركة دبلوماسية مكثفة

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مساء الخميس 14 سبتمبر/أيلول، إلى تركيا، في أول زيارة خارجية له، ضمن جولة تشمل أيضاً ألمانيا وفرنسا، وذلك منذ قطع العلاقات بين بلاده من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، 5 يونيو/حزيران الماضي.

واستقبل أمير قطر في مطار أنقرة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك، ووالي أنقرة أرجان طوبقان، والسفير القطر لدى تركيا سالم مبارك آل شافي وأعضاء السفارة، وكان يرافقه وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية. ونشرت الرئاسة التركية صور استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأمير قطر في القصر الرئاسي.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مستقبلا امير #قطر تميم بن حمد في اول زيارة خارجية الثاني منذ بدء أزمة قطع العلاقات مع #الدوحة. pic.twitter.com/9QdXteymMh — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن زيارة أمير قطر تحمل "رسالة هامة" عن الدور الذي تلعبه تركيا في هذه المرحلة، مشيراً إلى أنها أول زيارة خارجية لأمير قطر منذ بدء الأزمة. وأضاف أن الجانبين سيبحثان مفصّلاً العلاقات الثنائية والأزمة الخليجية، وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وتابع قالن بالقول إن الرئيس التركي "يقود في الأيام الأخيرة حركة دبلوماسية مكثّفة". وأشار إلى أن أردوغان استقبل، الأربعاء، رئيس مجلس وزراء الكويت، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وبحثا بشكل تفصيلي الأزمة الخليجية.

وكرر قالن التأكيد على أن تركيا "مع حل أزمة الخليج عبر الحوار". وقال إن "هذا التوتر لا يصب إلا في صالح أعداء المنطقة، ويبعث السرور في أنفسهم".