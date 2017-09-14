مطربة خدمت في سلاح الجو الإسرائيلي تثير ضجة بمشاركتها في مهرجان بالمغرب.. ودعوات لإلغاء حفلاتها الغنائية

تثير مشاركة مغنية إسرائيلية في مهرجان للجاز في طنجة (شمال) ردود فعل معارضة في المغرب، حيث دعا البعض الى إلغاء حفلاتها المقررة يومي الجمعة والسبت.

وانتقد الفرع المغربي من حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل "بي دي إس" بشدة مشاركة المغنية والعازفة نوعام فازانا في المهرجان. وهذه ليست المشاركة الأولى لها في هذا المهرجان إذ سبق لها أن غنّت فيه عامي 2012 و2013.

وأشارت حركة مقاطعة إسرائيل هذه الى أن الفنانة المولودة في إسرائيل من والدين من أصول مغربية "خدمت في سلاح الجو الصهيوني"، مؤكدة أنها "تقول إنه من واجب كل فنان إسرائيلي أن يحيي الحفلات عبر العالم لعكس صورة إيجابية عن بلده".

وقالت خديجة الرياضي، المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان في المغرب لوكالة فرانس برس: "إنها جندية. لقد اختارت معسكرها وقد خدمت في صفوف جيش مجرم. لا يسعنا أن نقبل بذلك. عليهم (المنظمين) أن يلغوا مشاركتها".

وانتقد الناشط المغربي في مجال حقوق الإنسان والمدافع عن القضية الفلطسينية صهيون اسيدون أشد انتقاد منظمي المهرجان لأنهم دعوا "جندية من سلاح الجو الإسرائيلي" للمشاركة.

ورداً على سؤال للنسخة المغربية من "هاف بوست" اعتبر مدير المهرجان فيليب لوران أن هذا الجدل "سخيف".

وأوضح أن "نوعام فازانا هولندية وتقيم في أمستردام. ولا أظن أن ذلك من مزايا الصهيونية. لكنني لا أريد أن أدخل في هذا النقاش السخيف".

إلا أن أصواتاً أخرى أعربت عن تأييدها لمشاركة الفنانة مع التشديد على أصولها المغربية.

وجاء في عريضة وجهت الى وزارة الثقافة دعماً لمشاركة نوعام فازانا في طنجة أن "الدستور المغربي العائد الى العام 2011 يكرس الثقافة العبرية في هويتنا، وهذا يشمل بطبيعة الحال الجالية المغربية في إسرائيل".

وكان المغرب الذي لا يقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل يضم حتى نهاية الخمسينات جالية يهودية كبيرة يبلغ عدد أفرادها نحو 250 ألفاً.

إلا أن هذا العدد تراجع بانتظام مع موجات هجرة الى إسرائيل وفرنسا. ويقدر عدد اليهود المغاربة حالياً بـ2500 فقط.