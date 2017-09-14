اتهموها بتعقُّبه.. القبض على امرأة حاولت اقتحام مدرسة الأمير جورج مرتين

ألقت الشرطة البريطانية القبض على امرأة حاولت دخول مدرسة الأميرة جورج مرتين خلال 24 ساعة.

المرأة، التي تبلغ 40 عاماً، ألقى القبض عليها عناصر من الشرطة السرية، في مدرسة Thomas's Battersea بجنوب غربي لندن، بحسب صحيفة The Sun البريطانية.

وانقضَّ أفراد الشرطة السرية على المرأة التي يُشتبه في أنها كانت تتعقب الأمير جورج، بعد أن تنبَّه ضباط الحماية الملكية إلى حضور المرأة في بهو المدرسة.

وكانت المرأة هربت عندما تم منعها من قِبل موظفي المدرسة، قبل أن تتردد مرة أخرى مع حلول الساعة 2:15 مساءً.

ما زالت المرأة محتجزةً حتى الآن من قِبل الشرطة؛ بسبب تهمة محاولة السطو، فيما تم فتح تحقيق ملكي، بحسب صحيفة The Sun البريطانية.

وذكرت صحيفة Telegraph البريطانية أن الأمير جورج لم يكن هناك عندما تم القبض على المرأة بالمدرسة، التي تبلغ مصاريفها 18 ألف جنيه إسترليني في السنة.