جنيفر لورنس تظهر كأميرة في أول صورة لها مع حبيبها .. تعرّف على العاشق العبقري!

ظهرت الممثلة الأميركية جنيفير لورانس في عدة عروض لترويج آخر أفلامها Mother، حيث شاركت به أخيراً في مهرجان البندقية السينمائي الذي اختُتم في الـ9 من سبتمبر/أيلول 2017، ومشت على السجادة الحمراء في أكثر من عاصمة منذ ما يقرب من شهر، متفاديةً خلال كل هذه المناسبات التقاط صورة مع مخرج العمل دارين أرونفسكي!

إلا أن كل هذا قد تغير فجأةً وظهر الثنائي جنباً إلى جنب في الـ14 من سبتمبر/أيلول، في حفل عرض الفيلم بمدينة نيويورك، بعد أن بذلا كل ما في وسعهما لتفادي التقاط صورة معاً، رغم أنهما يرتبطان بعلاقة عاطفية منذ صيف عام 2016، حسب موقع Pop Sugar.









وتعتبر لورانس، البالغة من العمر 27 عاماً، واحدة من أنجح بنات جيلها من الشابات في هوليوود، وحصلت على أكثر من جائزة أوسكار، ومع ذلك فهي تحيط حياتها العاطفية بسرية تامة، رغم أنها لم تنفِ ارتباطها بالمخرج.

وكانت قد تحدثت عن أرونفسكي، باقتضاب، أخيراً، حين أجابت عن سؤال وجهه صحفي من مجلة Vogue، في مؤتمر صحفي، قائلةً: "لدينا طاقة، استمددت الطاقة منه.. لا أدري كيف شعوره حيالي.. عندما رأيت Mother تذكرت مراراً كم هو عبقري".

المخرج العبقري









مع قلة الأفلام التي أخرجها أرنوفسكي خلال مشواره الفني الذي وصل إلى 20 عاماً، إلا أن كل أفلامه تسببت في جدل استمر سنوات، والممثلة محقة في وصفها إياه بالعبقري.

ومع تقييم أعماله الإيجابي نقدياً وجماهيرياً، إلا أن أفلامه يصنفها كثيرون بأنها تنتمي إلى نوعية الأفلام التي لا يمكنك مشاهدتها إلا مرة واحدة بالحياة؛ بسبب الطابع الكئيب والسوداوي للغاية المسيطر على أفلامه. لكن مع كل ذلك، يظل أرنوفسكي واحداً من أكثر مخرجي هوليوود الموهوبين بشهادة الجميع. ويمكننا القول إن فيلمى: Requiem for A Dream و Black Swan هما جوهرتا أرنوفسكي الفنية اللتان أهداهما للعالم.

Mother









تدور قصة فيلم Mother حول حياة الزوجين جريس (جنيفر لورانس) وإيلي (خافيير بارديم)، الثنائي الذي يعيش حياة هادئة ومستقرة في بيتهما الصغير المنعزل بإحدى المناطق الريفية النائية، لكن لا يستمر ذلك الحال فترة طويلة.

في أحد الأيام، يدعو إيلي شخصاً غريباً (إد هاريس) إلى منزلهما؛ للإقامة معهما. وفي الصباح التالي، يستقبل إيلي ضيفاً آخر (ميشيل فايفر)، التي انتقلت أيضاً للاستقرار معهما بالمنزل. ووسط كل ذلك الجنون المتصاعد من زوجها، تقف جريس مذهولة وغير مستوعبة لأفعال زوجها عديمة المنطق.

في البداية، تحاول جريس منع هذا الثنائي الغريب من الاستمرار في العيش بمنزلهم، لكنها وجدت دعم زوجها اللانهائي لهما، فلم يعد بيدها حيلة، وقررت التعايش مع هذا الجنون؛ علها تدرك السبب الذي دفع زوجها لدعوتهما، لكن الجنون لم يتوقف عند هذا الحد؛ بل تضاعف وصار غير مُطاق.









بجانب جنيفر لورانس، يضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، وهم: خافيير بارديم، وإد هاريس، وميشيل فايفر، دومنال جليسون، وكريستينا ويج. بجانب إخراجه للفيلم، كتب أرنوفسكي النص السينمائي للفيلم. ومن المُقرر بدء عرض Mother في 15 سبتمبر/أيلول 2017.