السعودية تخطط لطرح مناقصة إنشاء أول مفاعل نووي الشهر القادم

قالت مصادر في قطاع الطاقة إنه من المتوقع أن تطرح السعودية مناقصة لإنشاء مفاعلاتها النووية الأولى الشهر القادم، وإنها ستخاطب بائعين محتملين من دول بينها كوريا الجنوبية وفرنسا والصين.

وقالت ثلاثة مصادر في القطاع إن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم يريد بدء أعمال الإنشاء العام القادم في محطتين بطاقة إجمالية تصل إلى 2.8 غيغاوات، في الوقت الذي تقتفي فيه المملكة أثر جارتها الإمارات العربية المتحدة في السعي لاستخدام الطاقة النووية.

السعودية تخطط لطرح مناقصة إنشاء أول مفاعل نوويhttps://t.co/VmQsslx40m pic.twitter.com/PhQ3myuoi5 — الحياة السعودية (@alhayat_ksa) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

ولم ترد مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة المعنية بخطط الطاقة النووية في البلاد على طلبات للتعليق حتى الآن.

