وسط دعوات على تويتر للمشاركة.. ماذا قال الداعية عائض القرني عن حراك 15 سبتمبر في السعودية؟

اعتبر الداعية السعودي عائض القرني، الخميس 14 سبتمبر/أيلول، أن مؤيدي "حراك 15 سبتمبر" يجمعهم "العداء للوطن"، مؤكداً أن طاعة ولي الأمر "عبادة"، ومحذراً من "مطاردة الوهم وتضييع مكتسبات الوطن"، بحسب وصفه.

حراك ما يسمى بـ 15 سبتمبر يجمعهم العداء للوطن ، والسعي لإثارة الفرقة وإحداث الفتنه وسوف يعودون بالخيبه والندامه . — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

وقال عائض القرني، في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "حراك ما يُسمى 15 سبتمبر يجمعهم العداء للوطن، والسعي لإثارة الفرقة وإحداث الفتنة وسيعودون بالخيبة والندامة".

لا تكن لعبة وأضحوكة في يد من يسوّقون الوهم وينشرون الفتنة والبلبلة،

وحراك مايُسمّى15 سبتمبر للفشل والخيبه. — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

وأضاف: "لزوم جماعة المسلمين وطاعة ولي الأمر في طاعة الله ورسوله وجمع الشمل ونبذ الفرقة واجب شرعي وعبادة يسألنا الله عنها".

لزوم جماعة المسلمين وطاعة ولي الأمر في طاعة الله ورسوله وجمع الشمل ونبذ الفرقة واجب شرعي وعبادة يسألنا الله عنها — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

وتابع القرني بالقول: "لن نذهب وراء السراب، ولن نطارد الوهم، ولن نضيع مكتسبات وطننا واجتماع شملنا على الكتاب والسنة، ولنحذر ممن قال الله عنهم (يخربون بيوتهم بأيديهم)"، وذلك في ظل انتشار وسم "#حراك_15_سبتمبر" على موقع "تويتر" في السعودية بعد أنباء عن توقيف السعودية لعدد من رجال الدين، على رأسهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري ومحمد موسى الشريف.