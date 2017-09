"مللتُ من الألم ولن أعود قبل الشفاء" ليدي غاغا تعتزل الفن.. فما هو المرض الذي أجبرها على ذلك؟

قررت المغنية الأميركية ليدي غاغا اعتزال الفن، مؤقتاً، لمدة غير محددة إلى حين التعافي تماماً من مرضها. وتُوقف المغنية، حسب مجلة "Elle" الفرنسية، مسيرتها الفنية مباشرةً بعد جولتها المقبلة "Joanne World Tour".

وقالت ليدي غاغا، في تغريدة نشرتها مساء الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول 2017 على تويتر، إنها مصابة بالفيبروماغيا (الألم العضلي الليفي المتفشي)، وهو مرض عصبي خطير يسبِّب ألماً في العضلات ويجعل المصاب به يشعر بأي ألم في جسده بشكل مضاعف.

In our documentary the #chronicillness #chronicpain I deal w/ is #Fibromyalgia I wish to help raise awareness & connect people who have it.

— xoxo, Gaga (@ladygaga) ١٢ سبتمبر، ٢٠١٧