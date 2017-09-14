120 قتيلاً وجريحاً بتفجير مزدوج في العراق.. و"داعش" يتبنى الهجوم

ارتفعت حصيلة التفجير المزدوج الذي استهدف مطعماً وحاجزاً أمنياً قرب الناصرية جنوبي العراق، الخميس 14 سبتمبر/أيلول، إلى 50 قتيلاً وأكثر من 80 جريحاً، بينهم زوار إيرانيون، بحسب ما أعلنت السلطات العراقية.

وقال معاون مدير عام صحة ذي قار عبدالحسين الجابري إن "حصيلة القتلى بلغت 50 والجرحى 87"، مشيراً الى احتمال "ارتفاع عدد الوفيات بسبب وجود حالات خطيرة بين الجرحى".

وكالات :

تم إحصاء 20 إيرانيا ضمن ضحايا تفجير محافظة ذي قار في العراق — المحامي محمد حسين (@aboomran962) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

وقد تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم المزدوج في جنوب العراق، بحسب ما ذكرت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم.