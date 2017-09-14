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هكذا سخر العرب من خواص iPhone X.. قدَّموا حلولاً للأزواج حتى لا يُفتح هاتفهم

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كشفت شركة آبل النقاب، الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول 2017، عن أحدث هواتفها iPhone X، والذي يأتي مع خاصية Face ID القادرة على التعرف على وجه المستخدم الذي ينظر إلى الشاشة، والذي يصل سعره إلى نحو 1000 دولار أميركي.

ورغم انشغال محبي التكنولوجيا بمزايا الهاتف الجديد، فإن آخرين أخذوا الأمر بطريقة ساخرة وكوميدية.

وقد كان سعر الهاتف باباً للسخرية بطرق عدة من قِبل رواد الشبكات الاجتماعية؛ إذ قال بعضهم إنهم انتظروا الهاتف ليصبح سعر النسخ السابقة أرخص بحيث يُمكنهم شراؤها.







حتى إن مستخدماً مصرياً علَّق على سعره الذي يصل في بلاده إلى 20 ألف جنيه مصري، بأنه لو رأى ابنه وهاتفه يسقطان، سيسارع لإنقاذ الهاتف أولاً.





وقال مستخدم من ليبيا إنه سيحتاج للعمل عدة أشهر حتى يجمع ثمن الهاتف.



بينما سخر مستخدمون آخرون من خاصية التعرف على وجه المستخدم؛ فبعضهم رأى أنه لن يتعرف على بعض السيدات دون مستحضرات التجميل.



وعلى العكس، مزحت بعض المستخدمات بأن توجيه الهاتف للقمر ربما تكون وسيلة لفتح هاتفها.



فيما رأى مستخدم ثانٍ أن الهاتف سيتغزَّل في جمال فتيات المنطقة الجنوبية بالسعودية.



بينما مزح آخر مستخدماً صورته ورد فعل الهاتف بمجرد رؤيتها، وهو طلبه محاولة المستخدم مرة أخرى بعد 10 سنوات.



وبلقطة من أحد الأفلام المصرية، سخر مستخدم آخر من الخاصية الجديدة.



أما الأزواج، فهذا هو حلُّهم حتى لا تفتح زوجاتهم الهاتف، كما رأى أحد المستخدمين.



حتى آريا ستارك، إحدى بطلات مسلسل Game of Thrones، كانت حاضرة في تلك التعليقاتح إذ أكد المستخدمون أنه لن يستطيع أحدٌ فتح الهاتف إلا صاحبه وآريا.





فيما رأى آخرون عدم وجود فرق كبير بين هاتف آيفون 7 والهاتف الجديد، وعبَّروا عن ذلك بأسلوب كوميدي.



حتى في هاشتاغ #أبل_تحارب_النقاب، والذي انتقد مطلِقوه عدم مناسبة خاصية التعرف على الوجه للمنتقبات، خاصةً في السعودية، أخذ بعض المعلقين الأمر من منطلق كوميدي.








وعلى طريقة "كم شير/ريتوت"، تفاعل المستخدمون مع ربطها بالهاتف الجديد.



وهذا هو حلُّ منع الهاتف من الكسر، كما رأى أحد مستخدمي تويتر.



 

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