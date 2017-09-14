هكذا سخر العرب من خواص iPhone X.. قدَّموا حلولاً للأزواج حتى لا يُفتح هاتفهم

كشفت شركة آبل النقاب، الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول 2017، عن أحدث هواتفها iPhone X، والذي يأتي مع خاصية Face ID القادرة على التعرف على وجه المستخدم الذي ينظر إلى الشاشة، والذي يصل سعره إلى نحو 1000 دولار أميركي.

ورغم انشغال محبي التكنولوجيا بمزايا الهاتف الجديد، فإن آخرين أخذوا الأمر بطريقة ساخرة وكوميدية.

وقد كان سعر الهاتف باباً للسخرية بطرق عدة من قِبل رواد الشبكات الاجتماعية؛ إذ قال بعضهم إنهم انتظروا الهاتف ليصبح سعر النسخ السابقة أرخص بحيث يُمكنهم شراؤها.



الحمد لله ايفون 8 نزل عشان يقل سعر ايفون 7 ويرخص ايفون 6 واقدر اشتري ايفون 5 مستعمل — Reem (@Reemmedhhat1) September 12, 2017



وضعي بعد ماشفت ايفون 8

وانا انتظر ايفون 7 ينزل سعره😢#موتمر_ابل pic.twitter.com/rWm26QK0Fv — #عبدالإله (@SuperHilaly) September 12, 2017



-ايفون X بكام !؟

- بـ 19 ألف جنيه

- وعشاني 😂😂😂؟! pic.twitter.com/NdxkzbQE7k — Amany Adel (@AmanyAd73059466) September 14, 2017

حتى إن مستخدماً مصرياً علَّق على سعره الذي يصل في بلاده إلى 20 ألف جنيه مصري، بأنه لو رأى ابنه وهاتفه يسقطان، سيسارع لإنقاذ الهاتف أولاً.









وقال مستخدم من ليبيا إنه سيحتاج للعمل عدة أشهر حتى يجمع ثمن الهاتف.



سعر #ايفون 8 800€

حوالي 8000دينار بودري

راتبي الحالي اقلمن 2000دينار بودري

في حال قررت نشري واحد تبيلي راتب اربع شهور بلا ماكلة لا شراب — Nasser Alghazali (@NasserAlghazali) September 14, 2017

بينما سخر مستخدمون آخرون من خاصية التعرف على وجه المستخدم؛ فبعضهم رأى أنه لن يتعرف على بعض السيدات دون مستحضرات التجميل.



#موتمر_ابل

ايفون x مايتعرف على وجه المرأة إذا حاطه مكياج 💔🤓 — مشعل (@meshal__1m) September 12, 2017

وعلى العكس، مزحت بعض المستخدمات بأن توجيه الهاتف للقمر ربما تكون وسيلة لفتح هاتفها.



#ايفون_X

كنت بشتري الايفون الجديد لكن البصمه بالوجه وش يضمن لي لو احد يحط جوالي على القمر ويفتح له ؟🌚🏃🏼‍♀️ — أناقہ ‏ملگيۿ♕₃₇₅ᵏ (@f1m__) September 13, 2017

فيما رأى مستخدم ثانٍ أن الهاتف سيتغزَّل في جمال فتيات المنطقة الجنوبية بالسعودية.



الجنوبيه اذا اشترت ايفون x : pic.twitter.com/ZsRH7G1NQW — تُركي يُلماز (@1xiiT) September 14, 2017

بينما مزح آخر مستخدماً صورته ورد فعل الهاتف بمجرد رؤيتها، وهو طلبه محاولة المستخدم مرة أخرى بعد 10 سنوات.

وبلقطة من أحد الأفلام المصرية، سخر مستخدم آخر من الخاصية الجديدة.

أما الأزواج، فهذا هو حلُّهم حتى لا تفتح زوجاتهم الهاتف، كما رأى أحد المستخدمين.

حتى آريا ستارك، إحدى بطلات مسلسل Game of Thrones، كانت حاضرة في تلك التعليقاتح إذ أكد المستخدمون أنه لن يستطيع أحدٌ فتح الهاتف إلا صاحبه وآريا.



ايفون الجديد فيه خاصية face ID يعني محد يقدر يفتح جهازك الا انت و اريا ستارك — اينزو (@i_nzo) September 12, 2017

فيما رأى آخرون عدم وجود فرق كبير بين هاتف آيفون 7 والهاتف الجديد، وعبَّروا عن ذلك بأسلوب كوميدي.



الفرق بين آيفون ٧ و آيفون ٨: pic.twitter.com/lWCJgnoBt3 — Fahad. (@Fahad_alenze) September 13, 2017

حتى في هاشتاغ #أبل_تحارب_النقاب، والذي انتقد مطلِقوه عدم مناسبة خاصية التعرف على الوجه للمنتقبات، خاصةً في السعودية، أخذ بعض المعلقين الأمر من منطلق كوميدي.



حال البنات بالأماكن العامه بعد بصمة الوجه ، ليه كذا يا أبل حسبي الله عليكم 😂😂😂😂😂💔#ابل_تحارب_النقاب pic.twitter.com/bcyUArrNXQ — M (@aahhmmaadd63) September 13, 2017



#ابل_تحارب_النقاب

ايفون 8 يريد التعرف على وجوهكم يا بناتنا ثم يرسلها الى موظفين شركة ابل وثم يبتزونكم بها

- منقول من ام ناصر فالواتس .. — الفاھـي (@fhhhawh) September 13, 2017



#ابل_تحارب_النقاب

اخي الشاب احذر من كل فتاة تمتلك جهاز ايفون، فمن رضت ان تخلع نقابها لأجل جهاز ستخلعه لغيره. — Hanan (@__altamimi_12) September 12, 2017



وعلى طريقة "كم شير/ريتوت"، تفاعل المستخدمون مع ربطها بالهاتف الجديد.



تجهزوا

استعدوا

بسرعة

ايفون 8 لي أسرع ريتويت

بالتوفيق للجميع — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) September 13, 2017

وهذا هو حلُّ منع الهاتف من الكسر، كما رأى أحد مستخدمي تويتر.