صورة ميا خليفة تروّج لـ "شيلة" سعودية جديدة عن الحب

فوجئ محبو الشيلات في السعودية بتداول مستخدمي تويتر لتصميمٍ دعائيٍ لشيلة جديدة، يحمل صورة ممثلة الأفلام الجنسية السابقة ميا خليفة.

ولم يُعرف بعد صاحب التصميم الدعائي لشيلة فهد بن فصلا وعبد الله آل جفران الجديدة "سهم عينه رماني" الذي انتشر على تويتر، إلا أن قناة "شخبوط" المغمورة على يوتيوب قامت بنشر الأغنية مرفقةً بصورة نجمة الإغراء اللبنانية - الأميركية.









الصورة والفيديو أثارا سخرية رواد الشبكات الاجتماعية، سيما مع الاعتقاد السائد بأن المغنيين ابن فصلا وآل جفران لا يعرفان حقيقة الممثلة الشهيرة، إذ رجح مهلقون استعانة مصمم المقطع بصورة خليفة لجذب الانتباه إلى الأغنية التي حققت بالفعل 14 ألف مشاهدة خلال يومٍ واحد من نشرها.

حاطين صورة مايا خليفه؟؟الى اين ياراعين الشيلات الى اين؟ pic.twitter.com/t1tPHrMUxq — أنس (@Ans22an) September 14, 2017

نهاية الشيلات ، ترا مايدرون مين ذي : pic.twitter.com/54K2IgnnvE — كمال (@kmalkhald) September 14, 2017

مايدرون منو هذي الحمير😂😂 pic.twitter.com/oNgH1Ewn8w — Fahad Al Mutari (@fahadovicq8) September 14, 2017

من شرفها سوو لها شيله pic.twitter.com/vsfqakQ45F — Zizouh ً (@Z_Qarni1) September 14, 2017

الحب من أول خيط https://t.co/iTiNIPRt7d — ععطارد (@me1rcury) September 14, 2017

وتعد الشيلات نوعاً من الغناء الشعبي المعروف في السعودية ودول الخليج، والتي شهدت رواجاً غير مسبوق في الآونة الأخيرة، إلى حدٍ دفع مغني الشيلات للغناء عن مواضيع سياسية هامة مثل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسعودية، والأزمة الخليجية.











يشار إلى أن ميا خليفة (24 عاماً)، نالت شهرةً عربيةً واسعةً في العام 2014 بعد أن أصبحت أول ممثلة أفلام جنسية من أصول عربية، إلا أنها سرعان ما اعتزلت هذا المجال في العام 2015 لتتحول إلى عارضة أزياء.