رسمياً.. تونس ترفع الحظر وتلغي قانون منع زواج المسلمة بغير المسلم

ألغت وزارة العدل التونسية منشورا كان يمنع التونسيات من الزواج بالأجانب غير المسلمين، وكل النصوص التي كانت تضع القيود على زواج التونسيات، وفق ما أكدته المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش، اليوم الخميس، على صفحتها في فيسبوك.

ويعود منشور منع زواج التونسيات بغير المسلمين إلى يوم الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 1973، إذ صدر في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، وجاءت مبادرة إلغائه بدعوة من الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي، عندما صرّح في عيد المرأة بضرورة تحقيق المساواة الكاملة بينها وبين الرجل.

عاجل/رسمي : إلغاء منشور 73 وبامكان التونسية الزواج بغير المسلم https://t.co/ebKFZV4Ozy — تونس وقطر (@tunisieqatar) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

وألغى وزير العدل غازي الجريبي المنشور بموافقة من لدن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأوردت مواقع محلية إرسال مذكرة تؤكد إلغاء المنشور السابق إلى جميع محاكم البلاد ومكاتب الزواج والقنصليات، إذ تشير المذكرة أن المنشور يخالف الفصلين 21 و41 من الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية الموقعة من لدن الحكومة.

رسميّا: بإمكان المرأة التونسيّة الزواج بغير المسلم - أنباء تونس https://t.co/ZdEClkKXUu — Kapitalis (@KapitalisInfo) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

ولا تشير المذكرة الجديدة إلى دين الراغبة في الزواج أو زوجها المفترض، علما أن منشور 1973 كان يتعامل مع جميع التونسيين، رجالا ونساءً على أساس أنهم مسلمون، الأمر الذي كان يجعل التأكد من الديانة محصور فقط على الأجانب.

وكانت 60 جمعية تونسية قد طالبت بسحب المنشور، إذ شددت على ضرورة مواءمة تشريعات الزواج مع الدستور التونسي الذي ينصّ على حرية المعتقد والمساواة بين التونسيين والتونسيات، خاصة وأن القانون لا يطالب الرجال التونسيين بأن تكون شريكتهم مسلمة.