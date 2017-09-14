تأكل بشراهة وأصبحت أكثر عاطفية.. هل تنتظر أمل كلوني طفلًا ثالثًا بعد أشهر قليلة من ولادة التوأم؟

لم يرَ العالم بعدُ توأم الممثل الأميركي جورج كلوني وزوجته البريطانية من أصول لبنانية أمل علم الدين، واللذين رُزقا بطفل وطفلة بعد 3 سنوات من الزواج، ومع ذلك قد ينضم إلى الأسرة السعيدة طفل آخر، وذلك على ذمة تقرير صحفي انفردت به إحدى المجلات الأميركية.

فقد ذكر تقريرٌ لمجلة Hollywood Lifeالأميركية، أن أصدقاءً مُقرَّبين من كلوني البالغ من العمر 56 عاماً، وزوجته ذات الـ39 عاماً، يعتقدون أن الزوجين ينتظران طفلاً جديداً!







الصورة الوحيدة التي رآها العالم للتوأم التقطها مصورو مجلة فرنسية تسلقوا شجرة مقابلة لبيت الزوجين دون علمهما



ورغم أن أمل وضعت توأميها إيلا وألكسندر في يونيو/حزيران من عام 2017، فإن أحد المقربين قد قال في تصريح حصري للمجلة "تشعر أمل بالأعراض نفسها التي شعرت بها عندما علمت أنها حامل في المرة الأولى. تأكل بشراهة وأصبحت عاطفية أكثر من الطبيعي".

ويعتقد أصدقاؤها أن المحامية الحقوقية ما زالت في المراحل الأولى من الحمل، ولكن حتى بعد مرور أسابيع من الآن ربما لن تظهر علامات الحمل على بطنها.

وتابع المصدر تصريحه قائلاً "خلال حملها الأول، ظهرت علامات الحمل بالكاد خلال الشهور الأولى من الحمل، وكانت نشيطة وتواصل عملها حتى أسابيع قليلة قبل الولادة، ولكنها شعرت بتعبٍ شديد وعانت في الوصول إلى وزن الطفل الصحي".

وفي الوقت ذاته، إذا كنت أمل حاملاً حقاً، فربما لن يكون وزنها أمراً مهماً هذه المرة؛ إذ أضاف المصدر "تحب أمل الخروج لتناول العشاء عندما تكون العائلة في إيطاليا خلال شهور الصيف. إنها تعشق المعكرونة وطبق الريزوتو وبيتزا مارغريتا، وأحياناً يبدو أنه يمكنها تناول الطعام من أجل 3 أشخاص!".

وتبيَّن أنها بالفعل قد تكون حاملاً في توأمٍ مرة أخرى؛ إذ ذكر طبيب أمراض النساء والتوليد باري غودسي، في التقرير ذاته، أن "ولادة توأم مرة تزيد فرصك في ولادة توأم مرة أخرى".

وأضاف "تُعد ولادة التوائم أرجح لدى الأمهات الأكبر سناً". الأكثر من ذلك هو أن شقيقة أمل، تالا، لديها توأم أيضاً، ويبدو أن ولادة التوائم تسري في العائلات.

ورغم أن تربية 3 أو 4 أطفال في سن أقل من عامين أمر له تحدياته، يبدو أن جورج سيشعر بسعادة غامرة إذا كانت أمل حاملاً بالفعل، وذلك حسبما كشف المصدر، الذي أكَّدَ قائلاً: "إنه يحب كونه أباً وسيكون سعيداً حقاً إزاء توسيع عائلته".

من ناحية أخرى، قالت أمل في مقابلة مع موقع Hollywood Reporter الأميركي يوم 6 سبتمبر/أيلول من عام 2017، إنها لن تنجب أطفالاً آخرين.

وعندما سُئِلَت عمَّا إذا كانت تريد إنجاب المزيد من الأطفال، هزت رأسها وأجابت قائلةً: "أنا في التاسعة والثلاثين من عمري الآن. لقد أنجبت أطفالي في سنٍ متأخرة بالفعل".

