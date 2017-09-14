تفوَّقت على مريم أوزرلي فهل هي أجمل منها؟ مهند يجد أخيراً بطلة فيلمه الجديد

يعود الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ إلى شاشة السينما بفيلمٍ جديد بعد غياب 4 سنوات.

وقد وقع الاختيار على الممثلة بشرى ديفيلي للعب دور البطولة معه، بعد أن كان الدور محصوراً في 4 فقط، بحسب موقع Aksam التركي.

وكان الاختيار في أول الأمر محصوراً بين مريم أوزرلي، وسيريناي سركايا، وهاندا سورال، وبشرى بكين، إلا أنه استقر على بشرى ديفيلي في النهاية.

Bir şeyi çok istersen engeller ezilir önünde. Bu güce sahipsin yeter ki #dahafazlasınainan. Şimdi, gerçek potansiyelini keşfet 💪🏻 nike.com/women A post shared by Büşra Develi (@bsrdeveli) on Aug 2, 2017 at 10:43am PDT

🕷 A post shared by Büşra Develi (@bsrdeveli) on Sep 13, 2017 at 1:14pm PDT

وبشرى ديفيلي هي ممثلة شابة لا تعرف كثيراً في العالم العربي، عكس النجمات الأخريات مثل مريم أوزرلي.

وتشارك ديفيلي حالياً في مسلسل "Fi" التركي، والذي يعرض على شبكة Puhu Tv.