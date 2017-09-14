تفوَّقت على مريم أوزرلي فهل هي أجمل منها؟ مهند يجد أخيراً بطلة فيلمه الجديد

يعود الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ إلى شاشة السينما بفيلمٍ جديد بعد غياب 4 سنوات.
وقد وقع الاختيار على الممثلة بشرى ديفيلي للعب دور البطولة معه، بعد أن كان الدور محصوراً في 4 فقط، بحسب موقع Aksam التركي.
وكان الاختيار في أول الأمر محصوراً بين مريم أوزرلي، وسيريناي سركايا، وهاندا سورال، وبشرى بكين، إلا أنه استقر على بشرى ديفيلي في النهاية.
وبشرى ديفيلي هي ممثلة شابة لا تعرف كثيراً في العالم العربي، عكس النجمات الأخريات مثل مريم أوزرلي.
وتشارك ديفيلي حالياً في مسلسل "Fi" التركي، والذي يعرض على شبكة Puhu Tv.