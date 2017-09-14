لاعبة التنس الأعلى أجراً تنشر فيديو من غرفة الولادة.. اسم مولودتها شديد الغرابة.. جداً جداً!

نشرت نجمة التنس الأميركية سيرينا وليامز فيديو لها من المستشفى مع مولودتها الجديدة. واختارت سيرينا لابنتها اسم "ألكسيس أولمبيا أوهانيان جونيور".









وقالت اللاعبة العالمية (35 سنة)، إنهما قضيا أسبوعاً بالمستشفى في فلوريدا حيث وضعت المولودة؛ لأن الولادة كانت صعبة.

Meet Alexis Olympia Ohanian Jr. You have to check out link in bio for her amazing journey. Also check out my IG stories 😍😍❤️❤️ A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on Sep 13, 2017 at 6:39am PDT

وقالت في المقطع: "سنغادر المستشفى بعد 6 أيام. مر وقت طويل. واجهنا الكثير من المضاعفات، ولكن انظروا، هذا ما حصلنا عليه".

وكانت سيرينا، وهي لاعبة التنس الأعلى أجراً، حاملاً في شهر أبريل/نسيان 2017 من صديقها ألكسيس أوهانيان مؤسس موقع "ريديت".

ويبلغ دخل لاعبة التنس الأميركية الشهيرة والحاصلة على لقب WTA إلى جانب بطولة ويمبلدون، 3400 دولار يومياً، أي ما مجمله 880 ألف دولار سنوياً، حسب قائمة أعلى اللاعبات دخلاً لسنة 2016.