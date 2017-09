أهم مرشحة للحزب المناهض للاجئين في ألمانيا متهمة بتشغيل لاجئة سورية في بيتها دون عقد عمل.. كيف بررت موقفها؟

كشفت صحيفة "تزايت" الألمانية، الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول، أن أليس فايدل، المرشحة الرئيسية لحزب البديل من أجل ألمانيا، الذي ركز في حملته الحالية للانتخابات البرلمانية، بشكل كبير، على مناهضة اللاجئين والهجرة والإسلام- شغلت لاجئة سورية في الخدمة المنزلية دون عقد عمل، بـ"الأسود" كما يقال، في منزلها الواقع ببلدة بيل بكانتون بيرن في سويسرا.

وقالت الصحيفة إن طالبة جامعية في العلوم الإسلامية كانت تعمل لدى فايدل عام 2015 بالتدبير المنزلي، ثم سلَّمت تلك العمل إلى لاجئة من سوريا، مضيفة أن المرأة السورية كانت مع فايدل عندما انتقلت الأخيرة مع عائلتها في عام 2016للسكن بمنزلها الخاص.

وحسبما علمت "تزايت" من أشخاص محيطين بفايدل، دفعت الأخيرة الراتب للمرأة باليد، 25 فرنكاً (22 يورو) مقابل كل ساعة عمل، وهو سعر اعتيادي في سويسرا. ولم يكن هناك أي عقد عمل مكتوب بين الجانبين، ولم يتم الطلب من السيدتين المذكورتين تقديم فواتير.

ودعت فايدل، خلال الحملة الانتخابية بشدةٍ إلى رفض استقبال اللاجئين ودعت إلى تقييد حق اللجوء، وحماية الحدود بشكل جيد، وتضمنت لافتاتهم الانتخابية شعارات مناهضة للإسلام كشأن "البرقع؟ نحن نفضل البكيني"، أو "الإسلام؟ لا يتناسب مع مطبخنا".

وبعد انتشار الخبر بشكل كبير في الصحافة الألمانية، ردت فايدل على صفحتها بموقع فيسبوك، زاعمةً أنه بغض النظر عن أن طالبة اللجوء لم تحصل على أي مال، فإن الدفع نقداً مقابل خدمة المساعدة المنزلية قانوني في سويسرا، أي إنها أقرت ضمنياً بأن اللاجئة عملت لديها، لكنها ادعت عدم دفعها أي مال لها.

ونفت ما أوردته "تزايت" عن تشغيلها طالبة لجوء بـ"الأسود"، قائلةً إنها لم تشغل في أي وقت من الأوقات طالبة لجوء، أو أعطتها أجراً، واصفةً خبر الصحيفة بالخبز الزائف "fake news".

وزعمت أن قول "تزايت" إنها شغَّلت طالبة في الخدمة المنزلية لديها ودفعت لها المال نقداً، يُخفي أن الدفع النقدي للخدمة المنزلية قانوني بسويسرا، وأن تسجيل الموظفين في الخدمة المنزلية لدى السلطات بالكانتون فقط عندما يزيد الأجر على 750 فرنكاً في العام، وكل ما هو أقل من ذلك لا يتوجب تسجيله.

وكان محامي فايدل قد قال لـ"تزايت" إنه صحيح أن موكلته كانت على تواصل ودي مع طالبة لجوء سورية، مقربة من موكلته، وأن طالبة اللجوء هذه كانت موجودة كـ"صديقة" في منزل موكلته كضيفة، لكن ليس صحيحاً أن طالبة اللجوء كانت قد وُظفت في منزل موكلته، أو حصلت على أجر مقابل ذلك.

وقال موقع "ميركور" الألماني إن هذا التناقض والحديث عن صداقة بين قيادية من حزب معادٍ للأجانب مع لاجئة سورية، ليس الأول من نوعه في سيرة حياة فايدل؛ إذ إن المرأة المثلية تمثل حزباً لديه موقف مضاد للسحاقيات والمثليين.

وسخر أحد المغردين من زعمها أن ما دفعته مقابل العمل مدة عام كان أقل من 750 فرنكاً، أي 62 فرنكاً في الشهر، مشككاً في كون ما ساقته صحيحاً.

This is funny. AfD-leader Weidel illegally employed a Syrian asylum seeker as household help for her Swiss homehttps://t.co/EIqHfHGcyX

— Pepijn Bergsen (@pbergsen) September 13, 2017