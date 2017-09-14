أمير قطر يبدأ سلسلة زيارات رسمية يلتقي خلالها أردوغان وميركل وماكرون

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يبدأ الخميس 14 سبتمبر/أيلول، جولة رسمية تشمل تركيا وألمانيا وفرنسا.

وقالت الوكالة في بيان إن "الشيخ تميم سيستهل زيارته بالعاصمة التركية أنقرة، حيث يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية".

امير قطر يبدأ زيارات عمل الى تركيا والمانيا وفرنسا https://t.co/hkRCp96Hdu — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

وأضافت أن "الشيخ تميم سيجري يوم غد الجمعة في برلين محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حول آفاق التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وآخر التطورات الإقليمية والدولية".

وذكرت الوكالة أن أمير قطر سيختتم زياراته بالعاصمة الفرنسية باريس حيث يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإجراء مباحثات تتناول سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.