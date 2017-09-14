فشل في توريط الفوزان.. حساب شهير بتويتر يستجيب لدعوة السلطات للتبليغ عن "المحرضين" لكنه يخفق بانتزاع فتوى تؤيده

فشل حساب سعودي شهير على منصة التدوين تويتر في توريط الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية، بانتزاع فتوى تساعده ضد من سمّاهم أهل البدع في المملكة.

ونشر حساب "صحيح البخاري" الذي يحظى بمتابعة كبيرة "مليون و280 ألف متابع" تغريدة تضمنت اتصالاً هاتفياً بين القائم على الصفحة والشيخ صالح الفوزان وجّه خلالها سؤالاً حول إمكانية كشف الصفحة من سمّاهم أهل البدع والخونة.

الفوزان من جانبه قال إنه ليس له دخل بذلك، وأضاف موجهاً حديثه إلى السائل: "ما لي دخل بهذا ولا أقولك فيه شيء، إذا اقتنعت امشِ فيه وإذا ما اقتنعت اتركه".

سألت العلامة صالح الفوزان هل يحق لي كشف الخونة والمرتزقة في حساب صحيح البخاري ومسلم

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قال لي بالحرف الواحد: راجعلك أنت إن أقتنعت فأمشي فيه pic.twitter.com/Itrttswfgl — صحيح البخاري ومسلم (@ala7adeth) ١٣ سبتمبر، ٢٠١٧

وتأتي محاولة انتزاع فتوى من الشيخ صالح الفوزان ضمن حملة شنتها الصفحة على من اعتبرتهم منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد دعوة السلطات السعودية مواطنيها والمقيمين فيها على الإبلاغ عن أي أنشطة تحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي، باستخدام تطبيق على الهواتف المحمولة، في خطوة وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها "استبدادية".

وتتزامن الدعوة التي أطلقتها وزارة الداخلية على حساب تديره على تويتر مع حملة واضحة على معارضي الحكومة المحتملين، قبل مظاهرات دعت لها رموز معارضة تعيش في المنفى.

عند ملاحظتك لأي حساب على الشبكات الاجتماعية ينشر أفكارًا إرهابية أو متطرفة يرجى التبليغ فورا عبر تطبيق #كلنا_أمن pic.twitter.com/SlfOpolOw1 — كلنا أمن (@kamnapp) ١٢ سبتمبر، ٢٠١٧

وقالت الرسالة التي نُشرت على تويتر في وقت متأخر، مساء الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول 2017 "عند ملاحظتك لأي حساب على الشبكات الاجتماعية ينشر أفكاراً إرهابية أو متطرفة يُرجى التبليغ فوراً عبر تطبيق #كلنا_أمن". ونشرت صورة توضح خطوات الإبلاغ عمَّا وصفتها بـ"الجرائم المعلوماتية".

وجاء في تغريدة على حساب تديره وزارة الداخلية على موقع تويتر، الثلاثاء 13 سبتمبر/أيلول 2017: "عند ملاحظتك أي حساب على الشبكات الاجتماعية ينشر أفكاراً إرهابية أو متطرفة يرجى التبليغ فوراً عبر تطبيق كلّنا أمن".