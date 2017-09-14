جهاز الآيفون الخاص بك سيتغير ابتداء من 19 سبتمبر.. تعرَّف على الخصائص الجديدة

كشف البرنامجُ السرِّي لآيفون، والذي أُتيح للعامة عن طريق الخطأ عن مجموعةٍ من الخصائص، التي تشمل احتواءه على إيموجيز تعبيرية متحركة تتعقب وجوه الأشخاص، وبإمكانها معرفة ما إذا كانوا منتبهين لهواتفهم أم لا. بحسب صحيفة The Independent البريطانية.

وكشفت شركة آبل، أنه سيُطلق على الهواتف الثلاثة الجديدة أسماء آيفون 8 وآيفون 8 بلس وآيفون إكس.

التسريب قام به ثلاثة موظفين يعملون في شركة فوكسكون (شركة تايوانية مُصنِّعة للإلكترونيات ومشهورة بصناعة هواتف آيفون)، وأشعلوا به موقع ريديت الإلكتروني، بمناقشةٍ كشفوا فيها عن معلوماتٍ شاملة حول هاتف آيفون، الذي ستصدره شركة آبل عام 2017، وغيره من المنتجات.

وأضاف منسِّقو موقع ريديت المزيد من الإثارة للأمر، حين أكدوا هويات الموظفين الثلاثة بالأدلة والوثائق اللازمة، وفقاً لتقرير لموقع Forbes.

وإذا كانت هذه المعلومات خرجت بالخطأ، فإن الشركة أعلنت بشكل صريح عن تحديث لبرامج آيفون، سينطلق يوم 19 سبتمبر/أيلول 2017.

وتطرح آبل النسخة الـ11 من نظام تشغيل iOS للجميع، مع طرح جهاز آيفون الجديد، حيث أعلنت ذلك من خلال حفل إطلاق هاتف آيفون الجديد، بحسب صحيفة Business Insider البريطانية.

ويتضمن نظام التشغيل iOS 11 العديدَ من الميزات الجديدة، تتمثل في إعادة تصميم الاختصارات بشكل جديد، ونوع جديد من البرمجيات يسمى أركيت، والذي من شأنه تمكين كاميرا آيفون من دمج الرسومات في العالم الحقيقي.

كان المبرمجون والمطورون يستخدمون بالفعل البرامج ونظام التشغيل الذي سيعمل على تشغيل جهاز آيفون إكس الآن.

وقامت Business Insider باختبار نظام التشغيل iOS 11 لعدة أشهر. وفيما يلي أكبر 13 تغييراً وجدته الصحيفة:

1. يتيح لك مركز التحكم المعاد تصميمه التمرير السريع للعثور على الإعدادات التي تستخدمها في أغلب الأحيان، كما يمكنك الآن تخصيصه.

2. آبل قد غيَّرت طريقة أخذ سكرين شوت، والآن يمكنك أيضاً تسجيل فيديو للشاشة. وبالنسبة للسكرين شوت فبمجرد التقاط صورة للشاشة تذهب إلى الزاوية السفلى، ويمكنك تعديلها ووضع العلامات عليها قبل نشرها أو مشاركتها مع الآخرين. وقد استخدمنا هذه الميزة للمساعدة في تجميع هذا المقال معاً.

3. هناك الكثير من التحسينات في برنامج سيري من خلال نظام التشغيل الجديد iOS 11، ولكن أول الأمور التي سيمكنك ملاحظتها هو التغيير الذي طرأ على الصوت، مما جعله أكثر واقعيةً.

4. الآن يمكنك أن تطلب من سيري الترجمة إلى اللغة الصينية، أو الإسبانية، أو الفرنسية، أو الألمانية، أو الإيطالية أيضاً.

5. أضافت آبل عدة مرشحات صور جديدة لإعطاء صورك نمطاً مختلفاً جديداً.

6. نافذة الإشعارات الخاصة بهاتفك هي الآن نفس شاشة القفل.

7. أعادت آبل تصميم متجر البرامج الخاص بها، مما جعله يبدو كبرنامج تريد تصفحه، بدلاً من مكان ما تزوره فقط عندما تكون في حاجة إلى الحصول على تطبيق جديد.

8. أضافت آبل أخيراً خاصية نظام الملفات على كل من آيفون وآيباد. وتسمى تلك الخاصية بالملفات، كما أنها خاصية مُضافة في نظام تشغيل آبل.

9. تطبيق آبل للموسيقى هو الآن أكثر من شبكة اجتماعية، مع إضافة إمكانية عمل صفحة شخصية للمستخدم، مما يتيح لك إمكانية نشر ومشاركة قوائم التشغيل مع الآخرين، كما يمكن الآن لأصدقائك متابعتك من خلال هذه الشبكة.

10. هناك خاصية جديدة تمنعك من إرسال الرسائل النصية أو النظر إلى هاتفك أثناء القيادة.

11. يمكنك الآن إزالة الذاكرة المخزنة على هاتفك بسهولة، وذلك من خلال تحسين ميزة التخزين الجديدة. يمكنك إيجادها عن طريق إعدادات> عام> تخزين آيفون.

12. لا يوجد مزيد من الحاجة للسؤال عن كلمة السر الخاصة بشبكة الـ"واي فاي" بعد الآن، إذ يمكنك مشاركتها بسهولة مع جهات الاتصال الخاصة بك.

لتشغيل تلك الخاصية، فقط تحتاج فقط وضع جهاز آبل الخاص بك بالقرب من الشخص الذي يحتاج الوصول إلى شبكة الواي فاي الخاصة بك، وسوف تقوم تلك الخاصية على الفور بنقل كلمة مرور الواي فاي إليه.

13. أضيفت الآن خاصية لوحة المفاتيح بيد واحدة داخل نظام تشغيل آيفون. ولتنشيطها، يمكن الضغط باستمرار على رمز الابتسامة الذي يستخدم عادة لفتح الرموز التعبيرية "إيمو آيفون" في لوحة المفاتيح.

وبذلك تتحول لوحة المفاتيح إلى جانب واحد، ويُعاد ترتيبها بطريقة تجعل من السهل بالنسبة لك الكتابة بسرعة من خلال استخدام إبهامك.

في الوقت الحالي، ستحتاج إلى تنزيل الإصدار التجريبي من نظام التشغيل آي أو إس لتنشيط أي من هذه الميزات.

ولكن في 12 سبتمبر/أيلول 2017، سيحصل جميع مستخدمي جهاز آيفون الذي تم إصداره في السنوات القليلة الماضية على الميزات الجديدة من خلال نظام التشغيل iOS 11.