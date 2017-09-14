الصحافة تحصي عليه الأيام.. ديانة توم كروز تحرمه من رؤية ابنته منذ 1458 يومًا

ذكرت تقارير صحفية، أن الممثل الأميركي توم كروز لم ير ابنته سوري، البالغة من العمر 11 عاماً منذ أربع سنوات، بل ذهبت بعض المواقع إلى إحصاء عدد الأيام التي تغيَّب فيها النجم عن ابنته، والتي وصلت إلى 1458 يوماً، حسب Hollywood Life ، التي أفردت تقريراً عن علاقة الفنان بابنته وطليقته، وسبب ابتعاده عن حياتهما نشر في الـ13 من سبتمبر/أيول 2017.

عدم رؤية كروز لابنته ليس بالأمر الجديد، لكن المسألة عادت للأضواء بعد أن كشف مصدر مقرّب منه لمجلة In Touch، أن الرجل لا يهتم إلا بديانة السيانتولوجي التي يعتنقها، يليها أفلامه، ودائرة صغيرة جداً من الأصدقاء المقربين.

كما ذكر ذات المصدر أن كروز "انتقل إلى مرحلة جديدة في حياته، وهو يعمل على إكمال مسيرته الفنية، ولا وقت له للعائلة، ولا يوجد أي تواصل بينهما، ولم يرها ولا يتحدث عنها إلا نادراً".

كما ختم المصدر كلامه ببارقة أمل، قائلاً إن كروز ربما يرغب في لقاء ابنته "يوماً ما".

تأتي هذه التصريحات بعد أن شُغلت الصحافة الفنية قبل فترة قصيرة بأول ظهور للممثلة الأميركية كيتي هولمز، طليقة كروز، علناً مع مواطنها الممثل الأسمر جيمي فوكس. واللذان تكتَّما لفترة طويلة على علاقتهما العاطفية.









وسبق لموقع Radar Online أن نشر تقريراً جاء فيه أن كنيسة السيانتولوجي "ليست سعيدة بإعلان علاقتها العاطفية بفوكس للعلن، وأن هولمز تحاول أن تجعل ابنتها تحيا حياة عادية بعيدًا البذخ الذي تفرضه تعليمات الكيسة التي يتبعها والدها".

وأضافت "لقد وقّعت هولمز على أوراق وافقت بموجبها على عدم إحراج طليقها أو الحديث عن تفاصيل اعتناقه للسيانتولوجي، أو أن تواعد رجلاً آخر إلا بعد مرو 5 سنوات على الانفصال".

ونقلت عدة مصادر صحفية أن كروز غاضب جداً بسبب هذه العلاقة بين طليقته وصديقه المقرب في السابق، بل يشعر بالخيانة حسب Celebrity Insider، التي كشفت أيضاً أن سوري تعتبر فوكس والدها، لأنه في حياتها منذ ما يزيد عن الـ3 سنوات.

Celebrity Insider ذكرت كذلك أن أحد أسباب انجذاب هولمز نحو فوكس هو "أنه يعاملها مثل ابنته تماماً، ويغني معها أغنيات مضحكة، ويقضيان وقتهما معاً في تبادل النكات، وترى سوري أن فوكس خفيف الظل، ودائماً ما تكون سعيدة بجواره".

كما لفت التقرير إلى أن سوري قابلت ابنة فوكس من علاقة سابقة، وهما صديقتان "وهذا أمر أسعَدَ هولمز كثيراً، أن ترى ابنتها بهذه العلاقة الجيدة مع فوكس من جميع النواحي".