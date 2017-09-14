بعد استضافتهم في برنامج كندي.. سلامة والفيشاوي ومالك يرقصون فرحاً على طريقة مايكل جاكسون

نشر المخرج المصري عمرو سلامة فيديو له مع الممثلين أحمد الفيشاوي وأحمد مالك، وهم يرقصون على طريقة المغني الأميركي الراحل مايكل جاكسون.
وشاركهم الرقص مقدم برنامج CP24 Breakfast الكندي، الذي استضافهم في حلقة برنامجه، على إثر اختيار فيلم "الشيخ جاكسون" للعرض في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF).
وعلق سلامة على الفيديوهات: "جنون على التلفزيون الرسمي، ونحن نحب ذلك".
كما شارك ثلاثتهم صورهم من مدينة تورنتو الكندية على حساباتهم على إنستغرام.
وقد شارك الفيلم في 5 عروض في الدورة الـ42 بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي، إذ ينافس ضمن برنامج عروض خاصة في العرض العالمي الأول للفيلم. وبحسب موقع "في الفن"، فإن الفيلم عرض ويعرض أيام 11، و13، و15، و16، و17 سبتمبر/أيلول 2017.
وتدور أحداث الفيلم في عام 2009 قبل الثورة المصرية بعامين، ويروي قصة صراع يعيشه شاب مصري -ويقوم بدوره صغيراً أحمد مال ثم أحمد الفيشاوي في مرحلة أكبر- بين تدينه الشديد، وولعه بفن فنانه المفضل مغني البوب الأميركي الأسطورة مايكل جاكسون.
والفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، وأحمد مالك، وماجد الكدواني، وأمينة خليل، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، بمشاركة عمر خالد في التأليف.
يذكر أن لجنة الفيلم المصري المكلفة من نقابة المهن السينمائية باختيار فيلم يمثل مصر في مسابقة الأوسكار لعام 2017، قد اختارت الفيلم ليمثلها في المسابقة الفنية الأشهر في عالم الفن السابع، عن فئة الأفلام الأجنبية.
ونال الفيلم 17 صوتاً من أعضاء اللجنة المكونة من 23 عضواً، مقابل 5 أصوات لفيلم "مولانا" وهو العمل الوحيد الذي نافس "الشيخ جاكسون" على شرف الترشيح للمسابقة والتي ستقام في هوليوود في مدينة لوس أنجلوس الأميركية في فبراير/شباط 2018.