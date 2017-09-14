بعد استضافتهم في برنامج كندي.. سلامة والفيشاوي ومالك يرقصون فرحاً على طريقة مايكل جاكسون

نشر المخرج المصري عمرو سلامة فيديو له مع الممثلين أحمد الفيشاوي وأحمد مالك، وهم يرقصون على طريقة المغني الأميركي الراحل مايكل جاكسون.

وشاركهم الرقص مقدم برنامج CP24 Breakfast الكندي، الذي استضافهم في حلقة برنامجه، على إثر اختيار فيلم "الشيخ جاكسون" للعرض في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF).

Hey Canada 🇨🇦 On the morning show on @cp24breakfast #TIFF #SheikhJackson #FestivalsTour A post shared by Amr Salama (@amrmsalama) on Sep 13, 2017 at 5:44am PDT

وعلق سلامة على الفيديوهات: "جنون على التلفزيون الرسمي، ونحن نحب ذلك".

This is how we do @sheikhjacksonfilm interviews!! @fishawyofficial @jrmalek #TIFF #SheikhJackson #FestivalsTours A post shared by Amr Salama (@amrmsalama) on Sep 12, 2017 at 8:00am PDT

كما شارك ثلاثتهم صورهم من مدينة تورنتو الكندية على حساباتهم على إنستغرام.

Credits go to @jrmalek A post shared by Amr Salama (@amrmsalama) on Sep 13, 2017 at 10:47am PDT

أولادنا في الخارج. Toronto here we come! And we're about to misbehave. #TIFF #SheikhJackson #FestivalsTour A post shared by Amr Salama (@amrmsalama) on Sep 12, 2017 at 12:47pm PDT

#TIFF 2017 El Sheikh Jackson world premiere A post shared by Ahmed Malek (@jrmalek) on Sep 13, 2017 at 8:36am PDT

Hello from Toronto ✌🏻️ #Tiff #elsheikhjackson A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial) on Sep 13, 2017 at 6:54am PDT

#Tiff #elsheikhjackson #الشيخ_چاكسون A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial) on Sep 13, 2017 at 1:22am PDT

رجال الشيخ جاكسون في بلاد الغرب. So we ended up behaving! #BoyNightsOut #SheikhJackson #FestivalsTour #TIFF A post shared by Amr Salama (@amrmsalama) on Sep 12, 2017 at 7:10pm PDT

وقد شارك الفيلم في 5 عروض في الدورة الـ42 بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي، إذ ينافس ضمن برنامج عروض خاصة في العرض العالمي الأول للفيلم. وبحسب موقع "في الفن"، فإن الفيلم عرض ويعرض أيام 11، و13، و15، و16، و17 سبتمبر/أيلول 2017.

وتدور أحداث الفيلم في عام 2009 قبل الثورة المصرية بعامين، ويروي قصة صراع يعيشه شاب مصري -ويقوم بدوره صغيراً أحمد مال ثم أحمد الفيشاوي في مرحلة أكبر- بين تدينه الشديد، وولعه بفن فنانه المفضل مغني البوب الأميركي الأسطورة مايكل جاكسون.









والفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، وأحمد مالك، وماجد الكدواني، وأمينة خليل، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، بمشاركة عمر خالد في التأليف.

يذكر أن لجنة الفيلم المصري المكلفة من نقابة المهن السينمائية باختيار فيلم يمثل مصر في مسابقة الأوسكار لعام 2017، قد اختارت الفيلم ليمثلها في المسابقة الفنية الأشهر في عالم الفن السابع، عن فئة الأفلام الأجنبية.

خبر الموسم ... BREAKING NEWS اختيار فيلم الشيخ جاكسون رسميا ليكون ترشيح مصر في مسابقة الأوسكار. Egypt selects Sheikh Jackson - شيخ جاكسون as its official nominee for the best foreign film category at the OSCARS The Academy Awards. #ItsAllHappening #SheikhJackson #FestivalsTour A post shared by Amr Salama (@amrmsalama) on Sep 11, 2017 at 2:23pm PDT

ونال الفيلم 17 صوتاً من أعضاء اللجنة المكونة من 23 عضواً، مقابل 5 أصوات لفيلم "مولانا" وهو العمل الوحيد الذي نافس "الشيخ جاكسون" على شرف الترشيح للمسابقة والتي ستقام في هوليوود في مدينة لوس أنجلوس الأميركية في فبراير/شباط 2018.