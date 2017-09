بـ "البطيخ".. معجبة تعبر عن حبها لمحمد إمام!

الواحد أترسم علي حاجات كتير بس ماكنتش متخيل انها توصل للبطيخ 🍉😂 بجد مبسوط بالرسمة دي ، تسلم ايدك يا أميرة ، انتي فنانة جامدة 👏🏼👍🏼

A post shared by Mohamed Emam (@mohamedemam_official) on Sep 13, 2017 at 5:19pm PDT