بـ "البطيخ".. معجبة تعبر عن حبها لمحمد إمام!

وجَّه الممثل المصري محمد إمام الشكرَ إلى إحدى معجباته، عبر صفحته الرسمية على إنستغرام، لتعبيرها عن حبها له بطريقة فنية مبتكرة.

إذ نشر الفنان صورةً لبطيخة تحمل نقشاً لصورته، وصلته من إحدى المعجبات وتدعى أميرة حسب التوقيع المرفق بلانقش، معلقاً أنه لم يكن يتوقع أن يصل التعبير عن الإعجاب به إلى البطيخ!

وعبَّر عدة متابعين لحساب الفنانين عن إعجابهم بنقش الرسم، شديد الشبه به وبوالده الزعيم عادل إمام، إلا أن أحد المعلقين طلب من إمام الصغير التواصل معه بصفة خاصة، وفي "سرية تامة"، مبرراً ذلك بأنه معالج نفسي يستطيع أن يحلل له الرسم، بناءً على ملاحظة شاهدها.

الواحد أترسم علي حاجات كتير بس ماكنتش متخيل انها توصل للبطيخ 🍉😂 بجد مبسوط بالرسمة دي ، تسلم ايدك يا أميرة ، انتي فنانة جامدة 👏🏼👍🏼 A post shared by Mohamed Emam (@mohamedemam_official) on Sep 13, 2017 at 5:19pm PDT

الجدير بالذكر أن محمد إمام البالغ من العمر 32 عاماً، يعتبر من أنجح أبناء جيله في مجال الكوميديا، محققًا النجاح تلو الآخر، وخصوصاً في صفوف الشباب المصري.

ومعتمداً في البداية على اسم والده الكبير، لكنه كان من قلائل أبناء الممثلين الذين ينسب استمرارهم في النجاح لاجتهادهم، فيما فشل فيه آخرون من أبناء المشاهير، مثل ابني صلاح السعدني ومحمود عبد العزيز، حسب مقال نقدي نُشر للناقد محمد جسام في "الأخبار"، تحت عنوان "فرخ البط عوّام".

