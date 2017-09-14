مَن قال إن القديم يموت.. إذا مللت من الأكشن والقتال فهذه أفضل ألعاب الفيديو التي يمكنك تجربتها

ألعاب الفيديو دائماً ما كانت مسلية، بدءاً من ألعاب سوبر ماريو البدائية، وحتى الألعاب المتقدمة مثل بوكيمون. استخدم المطورون كل أداة تحت تصرفهم لجعلنا نتسلى ونضحك، رغم أننا نطلق النار ونقفز ونستكشف ونخوض المغامرات.

أحياناً الفكاهة تأتي من السيناريو، وأحياناً من الآلية نفسها، وأحياناً هي مجرد فرحة ناشئة من التنافس ضد الأصدقاء. أياً كان السبب، نحن جميعا نتذكر الألعاب التي منحتنا تسلية رائعة وربما الكثير من الضحك والفكاهة.

هذه هي أطرف الألعاب التي لعبناها على مرِّ التاريخ، دعونا نستعيد بعض الماضي بعيداً عن ألعاب الأكشن والقتال الخالصة.

Minecraft









ماين كرافت هي لعبة حول الإبداع والمحتوى الذي يبتكره المستخدم نفسه.

يمكنك في هذه اللعبة أن تصنع العالم الخالي من العنف، الذي دائماً ما تحلم بالعيش فيه.

ماين كرافت هي المعادل الرقمي اللطيف للعب عبر حفنة من مكعبات "ليغو"، وبصرف النظر عن الوسيلة الطبيعية للبقاء على قيد الحياة، ففي هذه اللعبة لا توجد وسيلة للخسارة.

الهدف هو مجرد اللعب، البناء، التجربة، ومحاولة شيء جديد.

منصات اللعب: بلاي ستيشن - إكس بوكس - أجهزة الجوال - أجهزة الكمبيوتر - أجهزة ماك.

The Sims









هذه اللعبة تسمح لك، ليس فقط بالتحكم في الحياة الشخصية الخاصة بك، ولكنها تشمل ممارسة أنشطة في المدينة، وهو الأمر الذي يضيف بُعداً جديداً تماماً للعبة.

منصات اللعب: بلاي ستيشن - إكس بوكس - أجهزة الجوال - أجهزة الكمبيوتر - أجهزة ماك.

Kingdom Hearts









هي لعبة تناسب الجميع من كبار وأطفال.

هذه اللعبة لطيفة جداً ومسلية إلى أبعد الحدود، حتى إنك ستشعر أنك تعيش في عالم آخر تماماً.

منصات اللعب: بلاي ستيشن.

Guitar Hero









هذه اللعبة هي اللعبة الرائدة فيما يتعلق بالحركات داخل المنزل.

في جميع أنحاء البلاد، بدأ الموسيقيون الذين يلعبون بالغيتار البلاستيكي في الصعود والظهور والانتشار، والعالم لن يكون هو نفسه مرة أخرى.

منصات اللعب: إكس بوكس - بلاي ستيشن.

Portal









تُعرف هذه اللعبة بكتابتها الظريفة والألغاز الصعبة التي يتعين حلها فقط من خلال عقلك، وباستخدام بندقية تقوم بإنشاء بوابات.

منصات اللعب: بلاي ستيشن - إكس بوكس - أجهزة الكمبيوتر

Kinect Sports









ربما آن الأوان لتبتعد عن الأريكة المريحة خلال ممارسة ألعاب الفيديو.

هذه اللعبة تقدم مجموعة متنوعة من الألعاب التي تساعدك في الحصول على نشاط.

يمكنك لعبها بمفردك أو مع عائلتك، إنها لعبة كبيرة يمكن أن تسع الجميع.

منصات اللعب: إكس بوكس.

Just Dance









لماذا لا تحصل على حلبة الرقص الخاصة بك.

ستجعلك هذه اللعبة تنتج الكثير من العرق خلال تعلمك حركات جديدة.

هذه واحدة من الألعاب المثالية خالية من العنف، إلا إذا كان رقصك به بعض العنف!

منصات اللعب: إكس بوكس - بلاي ستيشن - نينتندو وي - أجهزة الكمبيوتر.

Super Mario









هذه الشخصية الكلاسيكية القديمة لن تصبح أبداً موضة قديمة.

أرض ماريو ليست عالماً من الحب والسلام فقط، لكنه بحاجة إلى التخلص من ذلك الوحش الذي سرق أميرته.

منصات اللعب: نينتندو

Forza Motorsport









واحدة من أفضل سلاسل ألعاب سباقات السيارات.

هذه اللعبة سوف تمنحك متعة لا توصف مع اختيار سيارة كبيرة، والمسارات الممتعة، ومنحنيات التعلم الصغيرة.

لا يمكن أن تجد عنفاً هنا إلا إذا قررت أن تدمر سيارتك في حادثة.

منصات اللعب: إكس بوكس.

Sonic Franchise









من منا لم يحب هذا الكائن ذا اللباس الأزرق اللطيف الذي يرعى زملاءه دائماً.

سريعاً ما ستجد نفسك مدمناً لتشغيل السرعات العالية وجمع الحلقات.

منصات اللعب: إكس بوكس - بلاي ستيشن - نينتندو وي.