اتفقتا على التعاون الأمني.. إبرام 6 اتفاقيات بين الكويت وتركيا

وقعت تركيا والكويت، الخميس 14 سبتمبر/أيلول، 6 اتفاقيات تعاون في عدد من مجالات الأمن والملاحة الجوية والاتصالات والاقتصاد والمالية.

وجرى التوقيع على الاتفاقيات في العاصمة التركية أنقرة، بحضور رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، ونظيره الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

ووقَّع على اتفاقية التعاون الأمني كلٌّ من قائد قوات الدرك التركي الجنرال عارف جتين، والفريق الركن هاشم عبد الرزاق الرفاعي وكيل الحرس الوطني الكويتي.

وتولّى التوقيع على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة الجوية، وكيل مدير عام مؤسسة الملاحة الجوية التركية بحري كسيجي، ونائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله.

وأشرف على توقيع اتفاقية التعاون في مجال الاتصالات، عمر فاتح سايان رئيس مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، ونائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله.

ووقع وزير الرياضة والشباب التركي عثمان أشكن باك اتفاقية تعاون في مجال تأهيل الشباب، مع وزير الصناعة والتجارة، ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد ناصر عبدالله الروضان.

كما تمّ التوقيع على اتفاقية تعاون بين إدارة دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التركية، والصندوق الوطني الكويتي لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بإشراف وزير الصناعة والعلوم والتكنولوجيا التركي فاروق أوزلو، ووزير الصناعة والتجارة خالد ناصر عبدالله الروضان.

ووقَّع وزير المالية التركي ناجي أغبال مع نظيره الكويتي أنس خالد الصالح، اتفاقية تعاون حول الحد من الضرائب المزدوجة بين البلدين.