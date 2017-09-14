الجزائر واليابان تعفيانك من البقشيش.. منعاً للإحراج: إليك الإكرامية المثالية في بلدان العالم

الإكرامية أو "البقشيش" ليست مجرد كرم منك للنادل، بل هي ثقافة في عدد كبير من الدول، بمعنى أنه أمر مفروغ منه، ومفروض على أي زبون يدخل مطعماً أو مقهى، وعلى العكس تعتبرها دول أخرى إهانة للنادل الذي يحصل على راتب مقابل خدمته.

وإذا كنت تسافر كثيراً ستتساءل دوماً هل عليك دفع إكرامية أم لا، وما النسبة التي يجب أن تدفعها على كل فاتورة، لذا أعدَّ موقع Purewow الأميركي دليلاً عالمياً للنسب المعتمدة في كل بلد، مستعيناً ببياناتٍ مِن موقع World Atlas.

إفريقيا

الجزائر: لا إكرامية

أنغولا: 10%

بنين: 10%

بوتسوانا: 10%

بوركينا فاسو: لا إكرامية

بوروندي: 10%

الكاميرون: 5%

الرأس الأخضر: 5%

جمهورية إفريقيا الوسطى: 5%

تشاد: 10%

جزر القمر: 10%

الكونغو: 5%

جمهورية الكونغو الديمقراطية: 5%

جيبوتي: 5%

مصر: 10%، بجانب رسوم الخدمة

غينيا الاستوائية: 10%، ما لم يتم احتسابها ضمن الفاتورة.

إريتريا: 5%

إثيوبيا: 5%

الغابون: 10%

غامبيا: 7.5%، بجانب رسوم الخدمة.

غانا: 5%

غينيا: 10%، ما لم يتم احتسابها ضمن الفاتورة.

غينيا بيساو: 10%، ما لم يتم احتسابها ضمن الفاتورة.

ساحل العاج: 10%

كينيا: 10%

ليسوتو: 10%

ليبيريا: 5%

ليبيا: لا إكرامية

مدغشقر: 10%

ملاوي: 5%

مالي: 10%

موريتانيا: 5%

موريشيوس: 5%

المغرب: 5%

موزمبيق: 10%

ناميبيا: 10%

النيجر: 10%، إلى جانب رسوم الخدمة.

نيجيريا: 5%

رواندا: 5%

ساو تومي وبرينسيب: 5%

السنغال: 5%

سيشل: 5%

سيراليون: 5%

الصومال: 5%

جنوب إفريقيا: 15%

جنوب السودان: 10%

السودان: 10%

سوازيلاند: 5%

تنزانيا: 5%

توغو: 5%

تونس: 10%

أوغندا: 10%

زامبيا: 10%

زيمبابوي: 10%

آسيا

أفغانستان: 5%

البحرين: 5%

بنغلاديش: 10%

بوتان: 5%

بروناي: 5%

بورما (ميانمار): لا إكرامية

كمبوديا: 5%

الصين: لا إكرامية

تيمور الشرقية: 5%

الهند: لا إكرامية

إندونيسيا: 5%

إيران: 10%

العراق: 10%

إسرائيل: 10%

اليابان: لا إكرامية

الأردن: 5%

كازاخستان: 5%

كوريا الشمالية: لا إكرامية

كوريا الجنوبية: لا إكرامية

الكويت: 5%

قيرغيزستان: 5%

لاوس: 10%

لبنان: 10%

ماليزيا: لا إكرامية

جزر المالديف: 5%

منغوليا: 5%

نيبال: 5%

عمان: 5%

باكستان: 15%

الفلبين: 10%

قطر: 20%

روسيا الاتحادية: 10%

المملكة العربية السعودية: 15%

سنغافورة: 5%

سريلانكا: 10%

سوريا: 5%

طاجيكستان: لا إكرامية

تايلاند: 5%

تركيا: 10%

تركمانستان: 5%

الإمارات العربية المتحدة: 15%

أوزبكستان: لا إكرامية

فيتنام: لا إكرامية

اليمن: 10%

أوروبا

ألبانيا: 10%

إمارة أندورا: لا إكرامية

أرمينيا: 10%

النمسا: 10%

أذربيجان: لا إكرامية

بيلاروس: 5%

بلجيكا: لا إكرامية

البوسنة والهرسك: 10%

بلغاريا: 10%

كرواتيا: 10%

قبرص: لا إكرامية

جمهورية التشيك: 5%، إلى جانب رسوم الخدمة

الدنمارك: لا إكرامية

إستونيا: 5%

فنلندا: لا إكرامية

فرنسا: 10%

جورجيا: لا إكرامية

ألمانيا: 15%

اليونان: 10%

المجر: 10%

آيسلندا: لا إكرامية

أيرلندا: 10%

إيطاليا: 10%

لاتفيا: 10%

ليختنشتاين: لا إكرامية

ليتوانيا: 10%

لوكسمبورغ: لا إكرامية

مقدونيا: 10%

مالطا: 10%

مولدوفا: 5%، إلى جانب رسوم الخدمة

موناكو: لا إكرامية

مونتينيغرو (الجبل الأسود): لا إكرامية

هولندا: لا إكرامية

النرويج: لا إكرامية

بولندا: 15%

البرتغال: 5%

رومانيا: 10%

سان مارينو: 5%

صربيا: 10%

سلوفاكيا: 10%

سلوفينيا: لا إكرامية

إسبانيا: 10%

السويد: لا إكرامية

سويسرا: 10%

أوكرانيا: 15%

المملكة المتحدة: 15%

مدينة الفاتيكان: لا إكرامية

أميركا الشمالية

أنتيغوَا وبربودا: 5%، إلى جانب رسوم الخدمة

جزر البهاما: لا إكرامية

باربادوس: لا إكرامية

بليز: 10%

كندا: 20%

كوستاريكا: لا إكرامية

كوبا: 10%

دومينيكا: لا إكرامية

جمهورية الدومينيكان: 10%

السلفادور: 10%

غرينادا: 10%

غواتيمالا: 10%

هايتي: لا إكرامية

هندوراس: لا إكرامية

جامايكا: 10%

المكسيك: 15%

نيكاراغوا: 10%

بنما: لا إكرامية

سانت كيتس ونيفيس: 10%

سانت لوسيا: 10%

سانت فينسنت والغرينادين: 10%

ترينيداد وتوباغو: 10%

الولايات المتحدة الأميركية: 20%

أميركا الجنوبية

الأرجنتين: 10%

بوليفيا: 5%

البرازيل: لا إكرامية

تشيلي: 10%

كولومبيا: 5%

الإكوادور: 5%

غيانا: لا إكرامية

باراغواي: 10%

بيرو: 10%

سورينام: لا إكرامية

أوروغواي: 10%

فنزويلا: 10%

أوقيانوسيا

أستراليا: لا إكرامية

فيجي: لا إكرامية

كيريباتي: لا إكرامية

جزر مارشال: لا إكرامية

ولايات ميكرونيسيا المتحدة: لا إكرامية

ناورو: لا إكرامية

نيوزيلندا: لا إكرامية

بالاو: لا إكرامية

بابوا غينيا الجديدة: لا إكرامية

ساموا: لا إكرامية

جزر سليمان: لا إكرامية

تونغا: لا إكرامية

توفالو: لا إكرامية

فانواتو: لا إكرامية