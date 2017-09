هل شاهدتَ زرافات بيضاء من قبل؟ انظر كيف تحاول إخفاء صغيرها عن عيون المعجبين "فيديو"

هل كنت تتصور من قبل أن تشاهد زرافات بيضاء؟ بالطبع مثلك تماماً عندما شاهد السكان المحليون تلك الزرافة الأم وصغيرها في الأنحاء أصابتهم الدهشة والبهجة في آنٍ واحد.

والواقع أن هاتين الزرافتين المميزتين، اللتين جذبتا بجمالهما السكان المحليين ومسؤولي المحليات الطبيعية في كينيا، قد اكتسبتا هذا اللون بسبب مرض وراثي.

ويدعى هذا المرض "ليوسية"، حيث يمنع تصبغ خلايا الجلد، ما جعل الزرافة الأم وصغيرها يخالفان بذلك أقرانهما، مما يسمى بالزرافات الصومالية، والمهددة بالانقراض بدورها، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

وعلى عكس البَرَص، فإن الحيوانات المصابة بالليوسية تنتج الأصباغ الداكنة في خلايا أنسجتها الرقيقة، ما يفسر اللون الداكن لأعينها وأنسجتها الأخرى.



Greenpeace Africa

هل رأيتم هذه الزرافات البيضاء الشاحبة؟

2.02 مساءً – 13 سبتمبر/أيلول 2017

Did you see these pale white giraffes?! 😍 https://t.co/wUWOqdOzAb pic.twitter.com/926sfZLFD8

— Greenpeace Africa (@Greenpeaceafric) September 13, 2017