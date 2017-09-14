حتى في فرنسا لن يمكنك تسمية طفلك بما يروق لك.. محكمة تمنع والدين من اختيار هذا الاسم لطفلهما

اعتادت بعض الشعوب العربية على وجود قيود روتينية فيما يتعلق بتسجيل أسماء المواليد الجدد، ففي مصر على سبيل المثال صارت الأسماء المركبة محظورة، لكن الجديد أن يمتد هذا أيضاً إلى دولة أوروبية كفرنسا.

فقد حظرت محكمةٌ فرنسية زوجين من تسمية طفلهما باسمٍ يحتوى على "مدّ"، مدعية أنَّ حرف الـ"ñ" يتعارض مع القانون الوطني.

كان الزوجان القادمان من منطقة بريتاني الفرنسية يريدان تسمية مولودهما الجديد باسم "Fañch"، وهو اسم صبي مُتوارث في المنطقة الشمالية الغربية التي تملك لغتها الخاصة، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

وجاء في حكم محكمة كامبار الفرنسية: "يجب أن تكون هناك حدود للمبدأ الذي يختار على أساسه الآباء أسماء أطفالهم فيما يتعلق باستخدام اسم يحتوي حرفاً غير موجود في اللغة الفرنسية".

جدير بالذكر أن اسم "Fañch" هو اسم يحمله اثنان من كتاب مدينة بريتون، فانش بيرو وفانش بروديغ.

وكان مسؤولٌ في بلدة كامبار قد رفض في البداية كتابة الاسم في شهادة ميلاد الطفل، في شهر مايو/أيار 2017، ما أشعل القضية ودفع والد الطفل جان كريستوف بيرنارد إلى القول بغضب إنَّ المعركة لم تنتهِ، مُضيفاً: "سيحصل ابني على اسمٍ بمد، بالتأكيد سيحدث ذلك".

