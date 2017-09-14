لمزيد من التوغل في الإعلام.. المتحدث العسكري السابق يدشن شركة إنتاج لمواجهة "أعداء الوطن"

دشَّن العميد المتقاعد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق للقوات المسلحة المصرية، شركة إنتاج إعلامي بالشراكة مع الإعلامي أحمد عزالدين.

الشركة الحديثة تحمل اسم Bright Future، وتتخصص في تنظيم المؤتمرات و"صناعة النجوم"، بحسب بيان أصدرته الشركة، وتهدف الشركة إلى تأسيس كيان إعلامي يعتمد على الشباب لإعادة ثقة الرأي العام في الإعلام، لمواجهة أعداء الوطن الذين يطمعون في هدم القيم والأخلاق داخل المجتمع المصري والعربي، بحسب البيان.

سمير، الذي يمتلك خلفية عسكرية، ليس لديه تاريخ مهني في المجال الإعلامي قبل تعيينه متحدثاً عسكرياً، في يونيو/حزيران 2014، ومن ثَمَّ تولى رئاسة مجموعة قنوات العاصمة، بعد أيام من تقاعده.

علاقة سمير بروَّاد الشبكات الاجتماعية تتسم بالتلاسن، خاصة بعد نشر خبر زواجه الثالث من المذيعة المصرية إيمان أبو طالب، وذلك بعد انفصاله عن مذيعة أخرى تدعى مروة سعيد.

























وصف سمير منتقديه بالرعاع، في مقال نُشر له عقب زواجه الثالث بموقع اليوم السابع، الذين يهيمون على وجوههم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنهش أعراض الناس ورميهم بالباطل، بينما يختتم المقال بجملة "فلا تحزن أبداً إذا نالك شيء من رذاذ الرعاع".