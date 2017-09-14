تحطُّم مقاتلة سعودية باليمن.. ارتطمت بأحد الجبال وهذا مصير طاقمها

سقطت مقاتلة تابعة لدول التحالف العربي في وقت متأخر، مساء الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول 2017، إثر ارتطامها بأحد الجبال في محافظة أبين جنوبي اليمن، بحسب مصادر متطابقة.

وأكد مصدر أمني بمحافظة أبين "سقوط الطائرة والعثور على حطامها فوق أحد الجبال في قرية (آل كشميم) بمنطقة جحين، في مديرية لودر، بمحافظة أبين، من قبل أفراد الحزام الأمني (وحدات يمنية خاصة).

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول، المصدر الذي فضَّل عدم كشف هويته، لكونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام.

وأضاف أن "الطائرة سعودية، وأفراد طاقمها وعددهم ثلاثة لم يصابوا بأذى، وتم نقلهم بواسطة مروحية إلى مطار عدن الدولي (جنوب)".

بدورها قالت مصادر محلية وأخرى أمنية في أحاديث منفصلة، إن الطائرة سقطت إثر ارتطامها بأحد الجبال في منطقة جحين.

وأضافوا، أن طائرات الأباتشي التابعة للتحالف، حلَّقت فوق موقع الحادث، وأطلقت قنابل مضيئة يعتقد أن الهدف منها تسهيل مهام البحث عن موقع سقوط المقاتلة.

وذكروا أن الطائرة الحربية ربما كانت مشاركة في الحملة الأمنية التي نفَّذتها وحدات من الجيش اليمني وقوات التدخل السريع، على مواقع للقاعدة في منطقة الوضيع الأربعاء.

ولم يصدر بيان رسمي من قيادة دول التحالف العربي حول ما قالته المصادر، حتى الساعة 22.50 تغ، كما لم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من القوات الحكومية اليمنية بخصوص الحادث.

وتعد هذه ثاني مقاتلة للتحالف العربي تتحطم خلال أسبوع، والـ12 منذ بدء مشاركة قواته في الحرب باليمن عام 2015.

ويشهد اليمن منذ خريف 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بالتحالف العربي من جهة، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من جهة أخرى.

خلَّفت الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلاً عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في البلاد، دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة مسلحي تحالف (الحوثي/صالح).