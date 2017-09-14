"ماذا لو كنتِ رجلًا لأسبوع"؟ .. هكذا أجابت السعوديات

إلى أحد المجمعات التجارية في السعودية توجّه برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية، ليسأل مرتداته عما كن سيفعلنه إذا ما أتيحت لهن الفرصة لأن يصبحن رجالًا لمدة أسبوع.

لتتراوح الإجابات التي دلّت فعلًا على تنوع تفكير السيدات في المجتمع السعودي، إذ أجابت سيدة أنها لا ترغب في ذلك لأن الأنوثة أمر طيب، ووافقتها أخرى على ذلك قائلة أن لديها كل ما تريده كأنثى.

فيما فرض منع قيادة السيارات في المملكة على النساء نفسه على بعض إجابات السيدات، حيث قالت أكثر من امرأة أنها تتمنى ان تقود سيارتها بنفسها دون سائق.

