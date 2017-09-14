تناوَل شوكولاتة دون مقابل في سويسرا.. 10 أمور يُمكنك القيام بها مجاناً في أغلى مدن العالم

تصدَّرت سنغافورة قائمة أغلى 10 مدن في العالم من حيث تكلفة المعيشة، في المسح النصف السنوي الذي نشرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية لمجموعة الإيكونومست، وعنوانه "تكلفة المعيشة حول العالم"، والذي نقلته وكالة أنباء "رويترز".

وشملت القائمة التي نُشرت، في مارس/آذار 2017، مدينتا طوكيو وأوساكا في اليابان، وهونغ كونغ بالصين، و4 مدن أوروبية؛ هي: زيورخ وجنيف في سويسرا، والعاصمة الفرنسية باريس، وعاصمة الدنمارك كوبنهاغن، بالإضافة إلى مدينة نيويورك الأميركية.

وبما أن تلك الأماكن تعتبر مراكز سياحية عالمية، فإن الأسعار المرتفعة قد تكون كابوساً يلاحق محبي السفر، لذا سيكون أملهم في هذا الموضوع، الذي يعرض مجموعة من الأشياء المجانية التي يُمكنهم فعلها في أغلى مدن العالم.



1- أوسلو - النرويج









تُعد العاصمة النرويجية أوسلو إحدى أكثر المدن التي ترتفع فيها أسعار المرافق الترفيهية بين مختلف مدن الدول الإسكندنافية.

لذا تقترح صحيفة Hürriyet التركية على زائر مدينة أوسلو، الاستمتاع بمشاهدة أضواء الشفق القطبي الخلابة في سماء المدينة في كل ليلة من ليالي الشتاء.



2- زيوريخ - سويسرا

يطالب زائر مدينة زيوريخ السويسرية بدفع نفقات مرتفعة أثناء تجواله في المدينة. في المقابل، يمكنك زيارة مصنع Lindt للشوكولاتة الشهير مجاناً ودون أي مقابل، يُمكن للسائح تذوق الشوكولاتة في خضم جولته في للمصنع دون أن يدفع ثمنها.





3- جنيف - سويسرا

يُمكن لزائر مدينة جنيف السويسرية السباحة في بحيرة جنيف التي تُعرف ببحيرة ليمان عند السكان المحليين، وتُعتبر تلك البحيرة من المعالم السياحية المهمة والخلابة في المدينة.

فضلاً عن ذلك، يُمكن لزائر المدينة الحصول على شبكة إنترنت لاسلكية مجانية في بعض المناطق المخصصة لذلك، علاوة على إمكانية استئجار دراجة هوائية للتجول في المدينة دون مقابل، بحسب صحيفة Hürriyet التركية.





4- كوبنهاغن - الدنمارك









تُعتبر أزقة العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، ومواقف الدراجات الهوائية الطويلة في شوارعها، فضلاً عن قنواتها المائية التي تنتشر على جوانبها تحفاً معمارية، ومن الجوانب التي تستحق المشاهدة عند زيارة المدينة.

وفي هذا الصدد، يُمكن لزائر المدينة التجول في شوارعها وأزقتها ومشاهدة العديد من التحف المعمارية الفنية الساحرة، التي تُعرَض لزائري المدينة بشكل مجاني، باستخدام الدراجة الهوائية.





5- ستوكهولم - السويد

يُعد التزلج على الجليد في ساحات مدينة ستوكهولم السويدية من المعالم الجميلة الاستثنائية في فصل الشتاء.

وتُقدّم للزائرين خدمة التزلج المجاني في منطقة كونغستراد غاردن وسط العاصمة السويدية ستوكهولم، وذلك ابتداء من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وحتى شهر مارس/آذار من كل سنة.







6- طوكيو - اليابان

يحظى زوار العاصمة اليابانية طوكيو بفرصة التمتع بأضواء النيون التي تنير أبنية المدينة وشوارعها وتسحر العيون دون أي مقابل.

فضلاً عن ذلك، يُمكن للسائح الدخول "لقصر الإمبراطورية" في طوكيو المطل على المدينة والتمتع بالمناظر الخلابة من هناك، حيث تستطيع التعرف على ممتلكات الإمبراطور الياباني "هيروهيتو" ومشاهدة الرسوم اليابانية الجميلة داخل القصر بشكل مجاني.





7- سيدني - أستراليا









على الرغم من الأسعار المرتفعة التي قد يضطر زائرو العاصمة الأسترالية سيدني إلى التعامل معها، هناك العديد من النشاطات المجانية التي يُمكن لزائري المدينة التي لا تعرف الشتاء، القيام بها.

ويُعد المشي على جسر ميناء سيدني الذي يربط طرفي ميناء سيدني الجنوبي والغربي، بمثابة أحد النشاطات المهمة والمجانية التي يستطيع زائر المدينة القيام بها عند زيارته للمدينة، بحسب رأي الصحيفة التركية.





8- هلسنكي - فنلندا

تُقام احتفالات رأس السنة الميلادية في أزقة مدينة هلسنكي الفنلندية في ثلاثة أماكن مختلفة في المدينة كل سنة، حيث يُمكن لزائر المدينة التجول في أزقة المدينة الجميلة ومشاهدة التماثيل والأبنية الساحرة.



9- تورونتو - كندا

تُعد مدينة تورونتو الكندية، التي تشتهر بالخضراوات الطازجة ونمط الحياة الصحي لمواطنيها، إحدى أكثر المدن في العالم التي ترتفع فيها الأسعار بشكل كبير. ولكن، يستطيع السياح ممارسة عدة نشاطات مجانية داخل المدينة، على غرار زيارة مزرعة ريفرديل الجميلة.





10- سنغافورة









تشتهر مدينة سنغافورة، التي تسجل ارتفاعاً كبيراً في الأسعار بين دول العالم، بناطحات السحاب الزجاجية التي يُمكن من خلالها مشاهدة المناظر الخلابة في المدينة.

وفي الأثناء، قد تفضل التمتع ببعض النشاطات المجانية داخل المدينة، لعل أهمها زيارة فندق Raffles، الذي يُعد أحد أقدم الفنادق في مدينة سنغافورة وأكثرها فخامة.



وإذا كانت ميزانيتك محدودة، فليس عليك اختيار فنادق باهظة لقضاء رحلتك، بل يمُكنك الاستعانة ببعض التطبيقات التي تتيح لك متابعة آراء الزوار وحجز أماكن الاستضافة بسهولة، لاختيار أماكن مناسبة وبسعر معقول، ومنها:

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