نبشوا القبور وأخرجوا الرفات وألقوه في الطريق العام مقابل 250 ألف جنيه! كشف تفاصيل واقعة الجماجم والعظام البشرية بصعيد مصر

قررت النيابة العامة المصرية، الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول 2017، حبس 3 من المتهمين في واقعة الجماجم البشرية والمقبرة الجماعية، التي روَّعت المصريين بطريق الصعيد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع سرعة ضبط المتهم الرابع.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين انتهاك حرمة الموتى، وإتلاف ممتلكات الغير والاستيلاء على أراضيهم.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد كشفت سر العثور على بقايا ورفات وعظام وجماجم موتى على طريق الصعيد بالقرب من مدينة #القوصية التابعة لمحافظة أسيوط (جنوب البلاد)، بحسب صحيفة "اليوم السابع".



وتعود الواقعة إلى نحو أسبوع مضى؛ عندما عثر المواطنون بمركز القوصية في محافظة أسيوط، على عدد من الجماجم والعظام البشرية؛ مما أثار حالة من الهلع لدى المواطنين.

وكشفت الأجهزة الأمنية عن تورط المقبوض عليهم في الواقعة.

وبحسب صحيفة "البوابة" المصرية، فإن الأشخاص الذين تم القبض عليهم قد أفرغوا المقابر وألقوا بقايا الموتى فى الطريق العام؛ لإعادة بيع المقبرة الواحدة من جديد، بعد ارتفاع سعرها إلى 250 ألف جنيه، بمقابر "الصدقة"، التابعة لمركز القوصية.



وذكرت المصادر الأمنية أن الأشقاء الثلاثة، هم: أحمد علي نصير، ومحمود علي نصير، وشادي علي نصير، ولهم صلة قرابة بأحد العاملين في مجلس مدينة القوصية، والذي ساعدهم في جريمتهم لإعادة بيع المقبرة بـ250 ألف جنيه.



كما اعترف عدد من الحفارين في المكان بقيام عدد من الأشخاص، الذين يعملون بالسمسرة العقارية، بتطهير مقبرة "الصدقة" في مركز القوصية؛ بغرض إعادة تقسيمها بقصد استغلالها تجارياً كمقابر وبيعها للمواطنين، وتخلَّصوا من الرفات الموجود فيها (الأشلاء والجماجم) بإلقائه فى الطريق الصحراوي الغربي بقرية مير.

وبعد كشف ملابسات الواقعة، أعادت السلطات الأمنية الرفات ودفنته في مكانه، عقب تكفينه والصلاة عليه بعد استخراج إذن النيابة، التي كانت قد قررت انتداب الطب الشرعي والأدلة الجنائية لإجراء تحليل الـ"دي إن إيه"؛ لتحديد هوية بقايا العظام الآدمية التي عُثر عليها، ومعرفة سبب الوفاة إن كانت بسبب إصابات ظاهرية أو وفاة طبيعية، وتحديد المدة الزمنية للوفاة، بحسب "اليوم السابع".