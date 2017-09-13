أميركا توقف إصدار بعض التأشيرات لـ4 دول

أوقفت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول 2017، إصدار تأشيرات من فئات معينة لبعض مواطني كمبوديا وإريتريا وغينيا وسيراليون؛ لرفض تلك الدول استقبال مواطنيها الذين تريد الولايات المتحدة ترحيلهم.

وطرحت وزارة الخارجية السياسات الجديدة في برقيات -اطلعت عليها "رويترز"- الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول الجاري، وشرحتها في مؤتمر صحفي، وهي أحدث مثال على جهود الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين الذين يوجدون بالولايات المتحدة بطرق غير مشروعة.

وأرسل وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، البرقيات إلى مسؤولين قنصليين في مختلف أنحاء العالم، وقال فيها إن الدول الأربع "ترفض أو تؤجل دون سبب" عودة مواطنيها، وإن القيود على التأشيرات ستُرفع حين تقبل الدولة المرحَّلين إليها.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت، في تصريحات صحفية، الثلاثاء: "يحدد الوزير فئات المتقدمين الخاضعين للقيود على إصدار التأشيرات، وهناك اختلافات طفيفة بين الفئات تبعاً لكل دولة على حدة".

وتتفاوت شدة القيود على التأشيرات، لكن إريتريا تخضع لأقواها. وأظهرت إحدى البرقيات أن أي إريتري يتقدم في بلده للحصول على تأشيرات عمل أو سياحة بالولايات المتحدة سيقابَل معظمها بالرفض.

وأوضحت برقية أخرى أنه في غينيا لن تصدر الولايات المتحدة مجموعة مختلفة من تأشيرات السياحة والعمل والدراسة للمسؤولين الحكوميين وأفراد أُسرهم الذين يتقدمون للحصول عليها من داخل بلدهم.

وقال المتحدث باسم حكومة غينيا دامانتانج ألبرت كامارا، لـ"رويترز": "فوجئنا جميعاً بقرار السلطات الأميركية، لكن وزير الخارجية يعمل في الوقت الحالي حتى يعود الوضع إلى طبيعته".