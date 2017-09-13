3 ألعاب فيديو مدهشة كشفت عنها آبل في مؤتمرها الأخير.. تعرَّف عليها

بجانب الهواتف والأجهزة المدهشة التي عُرضت في مؤتمر آبل الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول 2017، فإن هناك بعض ألعاب الفيديو الجديدة التي تم الكشف عنها.

ويدعم هاتف آيفون 8 تقنية الواقع المعزز أو كما تعرف بالـAR، والتي ستشغل العديد من الألعاب الفيديو الخاصة بهذه التقنية.

وتعتمد تكنولوجيا الـAR، على إسقاط الأجسام الافتراضية والمعلومات في بيئة المستخدم الحقيقية؛ لتوفر معلومات إضافية أو تكون بمثابة موجه له، وعن طريق هذا يتم استخدامها في الألعاب.

فيما يلي نتعرف على بعض الألعاب التي كشفت عنها آبل في المؤتمر، والتي يمكنكم الاستمتاع بها من خلال هواتف آيفون أو Apple TV.

Warhammer 40,000: Freeblade









هي لعبة من إنتاج Pixel Toys، تعتمد على تكنولوجيا الـAR، كشفت آبل عن تفاصيلها في المؤتمر، حيث ظهر في المقطع الترويجي آلات ضخمة تتصارع داخل ملعب كرة سلة حقيقي.

The Machines









كما عرضت آبل مقطعاً من لعبة The Machines من إنتاج شركة Developer Directive، وتعتمد اللعبة أيضاً على تكنولوجيا الـAR، وهي عبارة عن ساحة قتال يقوم فيها اللاعبون بحمل الأسلحة المختلفة وإطلاق النار، ويُتنبأ أن تكون هذه اللعبة هي الأقوى من بين ما عرض.

Sky









اللعبة الثالثة هي Sky، وهي تشبه كثيراً لعبة Journey على البلاي ستيشن، والتي تعتمد في المقام الأول على اكتشاف عوالم ومناطق جديدة من خلال الطيران، وتتميز اللعبة باحتوائها على مناطق طبيعية خلابة مدهشة، بالإضافة إلى تفاصيلها الرائعة.