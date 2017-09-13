شاهد.. جنات المغربية تنشر صورها رفقة زوجها المصري خلال شهر العسل

نشرت المطربة المغربية جنات أول صورة من شهر العسل، برفقة زوجها المحامي المصري محمد عثمان عثمان.

وظهرت جنات في الصورة، التي نشرتها عبر حسابها على Instagram، وهي واقفة بجانب زوجها، مرتديَين ملابس باللون نفسه، خلال وجودهما -على ما يبدو- في إحدى العواصم الأوروبية.

Bonjour❤️ #jannat #جنات A post shared by Jannat Mahid (@jannat) on Sep 12, 2017 at 5:48am PDT

وكانت الفنانة المغربية جنات مهيد احتفلت، ليلة 27 أغسطس/آب 2017، بحفل زفافها على المحامي المصري محمد عثمان نعمان، في مصر.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن المغاربة والمصريين، مثل: سميرة سعيد، ومصطفى قمر، وعصام كاريكا، وأيمن بهجت قمر، ومحمد يحيى، ووليد سعد، وبهاء الدين محمد، وهشام عباس، وبهاء سلطان، والموزع أحمد إبراهيم، وتامر عاشور.

اول ظهور للفنانه العظيمه ليلى نظمي بعد عشرات السنين نورتينا وشرفتينا #جنات #jannat A post shared by Jannat Mahid (@jannat) on Aug 29, 2017 at 7:18am PDT

يُذكر أن زوج جنات هو المستشار القانوني لقائمة "حب مصر" الفائزة في انتخابات مجلس النواب المصري 2015، كما أنه واحد من أشهر المحامين المتخصصين في القانون الجنائي بمصر، واقترن اسمه بالدفاع عن عدد من الوزراء السابقين، أبرزهم أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، في قضية "التلاعب بالبورصة"، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.