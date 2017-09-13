أحلام توقظ نجلها بالزغاريد.. وحلا الترك دون مكياج.. أبناء المشاهير في اليوم الدراسي الأول

ربما لا يعدُّ يوم العودة إلى المدرسة حدثاً سعيداً لدى الصغار، ولكن يحاول آباؤهم تحويله إلى مناسبة سارة؛ ومن ثم يلتقطون الصورة الأولى للتلاميذ بالزي المدرسة وحقيبة الكتب، حتى بات تقليداً متعارفاً عليه.

والمشاهير أيضاً ليسوا بعيدين عن هذه التجربة؛ فقد نشر عدد من الفنانين صوراً لليوم الدراسي الأول عبر الشبكات الاجتماعية.

الأمير جورج غاضب









يبدو أن الأمير جورج لم يكن سعيداً في اليوم الأول له في المدرسة، حيث التقطت عدسات الكاميرات بعض الصور له بينما يبدو ناعساً وغير سعيد، إلا أن استقبال مدرسته له ربما يغير الأمور قليلاً.

أحلام توقظ نجلها بالزغاريد

أما المغنية الإماراتية أحلام، فقد نشرت مقطع فيديو طريفاً عبر سناب شات، في أثناء محاولتها إيقاظ نجلها للذهاب إلى المدرسة.

حاولت أحلام إيقاظ نجلها فهد كثيراً دون جدوى، فقامت بمداعبته بحنان، وفور أن استيقظ أطلقت الأم الزغاريد.

هند صبري.. صورة غامضة لابنتها

Growing too fast #firstdayofschool 😻😻😻😻🙏🙏🙏🙏 A post shared by هند صبري (@hendsabri) on Sep 7, 2017 at 12:45am PDT

اكتفت الممثلة التونسية هند صبري بالتقاط صورة لابنتها في اليوم الدراسي الأول، حيث بدت مرتدية الزي المدرسي وحقيبة الأدوات، إلا أنها تعمَّدت تصويرها من الخلف دون ظهور وجهها، وهي المرة الأولى التي تنشر فيها صبري صورة لإحدى ابنتيها.

وعلقت صبري على الصورة، قائلةً إنها "كبرت بسرعة".

حلا الترك على طبيعتها

الله يحفظكم وينور طريقكم وإنشاء الله سنه خير عليكم يارب#monaalsaber123 #bahrain #family #halaalturk #love A post shared by Mona123 (@monaabdulahalsabeer123) on Aug 27, 2017 at 8:27pm PDT



المثيرة للجدل حلا الترك، نشرت والدتها صورة تجمع الفنانة الصغيرة بشقيقيها في اليوم الدراسي الأول، وقد ارتدى الأشقاء الثلاثة الزي المدرسي، وظهرت حلا الترك بصورة بريئة تتناسب مع سنها الطبيعية دون مساحيق التجميل.

حفيدتا غادة عبد الرازق

Back to#school ❤️❤️❤️🙏🏻 A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on Sep 6, 2017 at 9:00am PDT

أما غادة عبد الرازق، فنشرت صورة لحفيدتيها خديجة وجويرية، مكتفيةً بجملة "عودة الدراسة".

أصالة

My boys working through their weekends 🙌🏻❤️ a very proud sister I am A post shared by Sham Al Zahabi (@shamalzahabi) on Feb 4, 2017 at 6:24am PST

أصالة لم تنشر صور نجليها التوأمين مباشرة، ولكن نشرت صورتهما عبر حساب ابنتها الكبرى شام، في أثناء مراجعة الطفلين التوأم دروسهما.