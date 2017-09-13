بعد الترويج لهذه الماركة.. الممثلة التركية فهرية إفجان: أختار ملابس من المحلات الشعبية ولا تهمني الماركات

صوَّرت الممثلة التركية فهرية إفجان، المعروفة في العالم العربي بـ"نجلاء" عن دورها في مسلسل "أوراق متساقطة"، إعلاناً جديداً لإحدى ماركات الملابس التركية "Koton".
ويُظهر الإعلان التشكيلة الشتوية للماركة، التي اختارت لحملتها المصوَّرة في منظر صحراوي عنوان "روح حرة".
وصرحت زوجة الممثل بوراك أوزجفيت، بأنها تشتري الملابس التي تعجبها وإن كانت من الأسواق العادية دون أن تهتم بالماركات.
وقالت الممثلة، لإحدى الصحف التركية، إنها تحب ارتداء الشورت والأحذية الخفيفة، وإنها لا تحب الكعب العالي.
ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها فهرية بالدعاية الرسمية للشركة؛ إذ قدمت إعلان تشكيلة الصيف.