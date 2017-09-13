من الجيم إلى غرفة الولادة .. الرئيس الأميركي جد للمرة التاسعة.. هكذا استقبلته عمته إيفانكا

أصبح الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدًا للمرة التاسعة، بعد أن رزق ابنه إيريك البالغ من العمر 33 بمولود ذكر من زوجته لارا التي تكبره بعام واحد، أطلقا عليه اسم "لوقا"، صباح الثلاثاء الـ12 من سبتمبر/أيلول من عام 2017، بفارق يوم واحد عن ذكرى أحداث الـ 11 من سبتمبر/أيلول.

Happy birthday, Luke! We are so blessed and proud to be your parents!! 💙👶🏼💙 A post shared by Lara Trump (@laraleatrump) on Sep 12, 2017 at 3:53pm PDT

وبهذا ينضم الطفل الجديد إلى "سرب أحفاد ترامب" حسب وصف موقع CNN، والذي يضم خمسة أطفال لابن ترامب الأكبر الذي يحمل اسم دونالد ترامب "جونيور" من زوجته فانيسا، وأطفال ابنته إيفانكا الثلاث من زوجها جاريد كوشنير.

ترامب البالغ من العمر 71 عامًا، لديه أيضَا ابن يبلغ العاشرة من العمر من زوجته ميلانيا، وابنة شابة غير متزوجة بعد من زواج سابق.

وكان إيريك قد أعلن للعامة الخبر السعيد عبر حسابع على تويتر الذي يضم أكثر من مليون و450 ألف متابع.

Welcome to the world, Eric "Luke" Trump and congratulations to @LaraLeaTrump and @EricTrump! ❤️ pic.twitter.com/u0uQi8kqVP — Trump Organization (@Trump) September 12, 2017

فيما توّجه شقيقه الأكبر دونالد ترامب إلى تويتر أيضًا بتهنئة شقيقه الذي أصبح أبًا للمرة الأولى، مرحبًا بالطفل كعضو "في النادي" حسب تعبيره.

فيما كتبت عمّته إيفانكا " أهلا بك في العالم أيها الطفل .. أتحرق شوقًا للقائك".

Welcome to the world, baby boy. I can't wait to meet you ❤️ https://t.co/sIkPrFWKO2 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 12, 2017

زوجة إيريك وأم الطفل لارا البالغة من العمر 34، نشرت قبل أسبوع من ولادتها، فيديو ظهرت فيه وهي في حالة صحية ممتازة، دون زيادة ظاهرة على وزنها، وتمارس رياضة رفع الأثقال في نادٍ رياضي بإسراف مدرب محترف.

Hoping the workout inspires this baby to make an appearance!! 👶🏼💪🏽😜 Thanks @teammaloney 🙌🏽 A post shared by Lara Trump (@laraleatrump) on Sep 5, 2017 at 6:50am PDT

معلقة أنها تأمل أن يساعد الجهد المبذول في ممارسة الرياضة على "إلهام" الطفل الذي أعلنت عن حملها به في مارس/آذار 2017 للخروج إلى العالم.

زوجة شقيقها إيريك لتلقي الهدايا بمناسبة اقتراب موعد ولادتها، وهو ما يعرف بحفل Baby Shower، وكانت لارا قد ظهرت قبل ذلك في حفل أقامته بحضور والدة زوجها وووالدتها في يونيو/حزيران من عام 2017.

الجدير بالذكر أن لارا ستعود بعد انقضاء إجازة أمومتها، إلى عملها كمستشارة لحملة ترامب الرئاسية، إذ ذكر تقرير الـ CNN، أنها وزوجها سيشرفان على حملة ترامب الرئاسية الثانية التي ينوي خوضها عام 2020.