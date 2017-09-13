أقلُّهم "كرماً" تبرع بـ25 مليار دولار.. أكثر 10 مليارديرات سخاءً في العالم

يخصص عدد كبير من الأثرياء جزءاً من ثرواتهم الطائلة لأعمال الخير والتبرعات، ولكن أن تصل الأرقام إلى أضعاف مضاعفة من الأصول والأملاك، فهذا ما أقدم عليه مجموعة من الأثرياء، نورد أسماءهم في هذا التقرير.

إذ نقل موقع Infobae الأرجنتيني عن مجلة فوربس-Forbes، قائمة جديدة لأكثر 10 مليارديرات تبرعاً في العالم. وسواء كانت التبرعات بهدف تخفيض الضرائب أو حباً في عمل الخير، تبقى الأرقام صارخة وصادمة ودليلاً على أهمية العطاء.

1- تشاك فيني









تبرع المؤسس المشارك لشركة "السوق الحرة للمتسوقين"، المنتشرة في جميع مطارات العالم، بجميع ثروته لصالح الأعمال الخيرية والإنسانية.

وبلغ إجمالي تبرعات رجل الأعمال الإيرلندي-الأميركي (86 عاماً) في حياته 7500 مليار دولار، أي ما يساوي 373.000% من الأصول في عام 2016.

2- كارن وجون هانتسمان

كما تبرع رجل الأعمال الأميركي ومؤسس شركة Huntsman وزوجته بـ1550 مليار دولار لصالح منظمات عديدة، أي ما يساوي تقريباً 160% من الأصول في عام 2016.

3- ويليام بارون هيلتون

أما رجل الأعمال الأميركي مالك سلسلة فنادق هيلتون الشهيرة، فتبرع بـ1.3 مليار دولار، أي ما يساوي 137% من أصوله العام الماضي.

4- غوردون وبيتي مور

تبرع المؤسس المشارك لشركة Intel وزوجته بـ5.37 مليار دولار، أي 71% من ثروتهما في عام 2016.

5- إيلي وإيديث برود









كما تبرع رجل الأعمال وجامع الفنون الأميركي وزوجته بـ4.22 مليار دولار، وهو ما يساوي 57% من ثروتهما.

6- إيروين وجوان جاكوبس

إيروين جاكوبس هو مهندس إلكترونيات والمؤسس المشارك لشركة Qualcomm، الأولى عالمياً في إنتاج وتصميم معالجات الهواتف الذكية، كما أنه مؤرخ اجتماعي.

تبرع الرجل وزوجته بـ706 ملايين دولار في حياتيهما، أي ما يساوي نصف ثروتهما في العام المنصرم.

7- جورج سوروس









تبرع رجل الأعمال المجري ومالك مجموعة Soros Fund Management بـ12.1 مليار دولار؛ أي 49% من ثروته في عام 2016.

8- جوليان روبرتسون

تبرع أحد أكبر المستثمرين الأميركيين بـ1.56 مليار دولار في حياته، أي ما يساوي 43% من ثروته في العام الماضي.

9- بيل وميلندا غايتس

تبرع الملياردير وزوجته بمبلغ 32.910 مليار دولار، أي ما يساوي 4% من ثروتهما، عام 2016.

10- وارن بافِت









رغم اشتهاره بعيش حياة متواضعة وبسيطة، فإن بافيت تبرع خلال حياته بما يساوي 25.45 مليار دولار، أي 39% من ثروته. وصرح في أحد اللقاءات الإعلامية بأنه لن يورث أولاده شيئاً.

وعلى العكس تماماً من ذلك، يحرص بعض المشاهير فاحشي الثراء على عدم المبالغة في الإنفاق، حتى إن بعضهم حازوا لقب "بخيل"؛ بسبب امتلاكهم ملايين الدولارات في حساباتهم البنكية بينما يتجنبون إنفاقها.

1- ليوناردو دي كابريو









على الرغم من امتلاك بطل فيلم "تيتانيك" 245 مليون دولار، بالإضافة إلى جزيرة خاصة، كما يعد من أغنى مشاهير هوليوود- فإنه بخيل، ولا يشبه الكثير من المشاهير بهوليوود، في امتلاك السيارات الفارهة.

يقود دي كابريو سيارة تويوتا بريوس، وهي خيار مثمر لمن يريد التوفير في الطرق، علاوةً على تفضيله عدم امتلاك طائرة خاصة للتحرك بها، شأنه شأن العديد من المشاهير، فيما يفضل استخدام الطيران العادي.

2- مايكل جوردن









اعتزل جوردن لعب كرة السلة وهو أغنى رياضي على وجه الأرض، حيث كوَّن ثروةً قُدرت بنحو 1.7 مليار دولار، لكنه لا يحب الإنفاق على الإطلاق.

ووفقاً لتصريحات تشارلز باركلي، زميله السابق في دوري كرة السلة للمحترفين، فإن جوردن يرفض إعطاء أي أموال للمشردين والفقراء.

3- ليدي غاغا









تمكَّنت غاغا من تحقيق شهرة كبيرة، جعلتها في أعلى قائمة المطربين الذين يجنون أرباحاً عالية من مبيعات الموسيقى وإقامة الحفلات؛ إذ تمتلك ثروة تقدر بـ275 مليون دولار

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لكن ذلك لا يمنع غاغا من استخدام كوبونات الخصومات الخاصة بالعروض على منتجات البقالة، ولا تشعر بالحرج من شراء الملابس التي سبق لبسها؛ بل صرحت بذلك في حسابها على تويتر!



why do people look at me like I'm crazy when i use coupons at grocery or try bargaining at retail, IM FROM NEW YORK WHERE IS THE SALE RACK — xoxo, Gaga (@ladygaga) December 21, 2012

4- إد شيران









أحد أبرز الموسيقيين الموجودين على الساحة الفنية في الوقت الحالي، لكنه استطاع جذب أنظار العالم إليه من باب أنه يخصص لنفسه ميزانية شهرية كمصروف جيب خاص به.

تلك الميزانية لا تتخطى حاجز 1200 دولار فقط، ويعتبر من المشاهير الذين يحاولون الحفاظ على عادات إنفاق بسيطة، خاصةً مع امتلاكه 68 مليون دولار.

كما أنه يستخدم الحساب المصرفي نفسه الذي كان لديه منذ أن كان في سن المراهقة.

5- كيرا نايتلي









إحدى أبرز الممثلات المعروفات في الوسط الفني، والتي ذاع صيتها من خلال المشاركة في سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي" أو Pirates of the Caribbean، تحاول نايتلي الحفاظ على مستوى إنفاق ثابت سنوياً لا يتجاوز 50 ألف دولار، أي ما يوازي 0.1% من حجم ثروتها التي تقدر بنحو 50 مليون دولار.

كما تحاول الحفاظ على إطلالات بسيطة عن طريق استخدام الملابس العادية.

6- كريستين بيل









يطلق الكثيرون على كريستين بيل "لقب البخيلة"؛ بسبب محاولتها التمتع بحياة بسيطة خالية من البهرجة، رغم امتلاكها 20 مليون دولار.

الدليل على ذلك قيامها بارتداء فستان بلغت قيمته 45 دولاراً فقط، وعندما أقدمت بيل على الزواج بداكس شيبارد تكلف الزفاف مبلغ 142 دولاراً؛ ما اضطر أصدقاءهم إلى وصف العرس بأنه الأسوأ في العالم.

إذا امتلكت ثروة كهذه، فهل ستكون مثل النجوم الحريصين "البخلاء".. أم الكرماء "السخيّين"؟