مريم أوزرلي في دبي.. هل لمذيع "ET بالعربي" باسل الزارو علاقة بالزيارة؟

سافرت الممثلة التركية مريم أوزرلي، المعروفة بدور السلطانة هيام في مسلسل "حريم السلطان"، إلى الإمارات العربية.

ونشرت أوزرلي صورةً لها على متن الطائرة الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول 2017، وعلَّقت عليها بوضع علامة القلب.

#off #✈️❤️ 😘 A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on Sep 12, 2017 at 6:33am PDT

ونشرت الممثلة في ساعة متأخرة من اليوم نفسه صورةً لها من شباك أحد الأبراج العالية، وكتبت أنها مستمتعة بالليل.

#nightnight 😘 A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on Sep 12, 2017 at 2:31pm PDT

وحددت أوزرلي أنها بإمارة دبي، فتلقت عدداً كبيراً من التعليقات التي رحبت بها، فيما أعرب بعض معجبيها عن رغبتهم في لقائها.

ويشار إلى أن مذيع برنامج "ET بالعربي"، المصري باسل الزارو، ظهر في الأيام القليلة الماضية، مع مريم أوزرلي عبر صفحته على إنستغرام في العاصمة الألمانية برلين، حيث تقيم.

Happiest birthday ever to the most humble down to earth fun beautiful "normal" human being ❤🤣🤗🎈 . . Ps. Sorry i didnt burn them tickets ! 🙈 . . #happybirthday #meryemuzerli A post shared by Bassel Alzaro باسل الزارو (@basselalzaro) on Aug 12, 2017 at 10:09am PDT

إذ اتضح أن الثنائي تجمع بينهما صداقة قوية، ومن المحتمل أن تكون مريم سافرت إلى دبي حتى تصور حواراً خاصاً للبرنامج العربي الذي يهتم بأخبار الفنانين.