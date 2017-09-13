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مريم أوزرلي في دبي.. هل لمذيع "ET بالعربي" باسل الزارو علاقة بالزيارة؟

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سافرت الممثلة التركية مريم أوزرلي، المعروفة بدور السلطانة هيام في مسلسل "حريم السلطان"، إلى الإمارات العربية.

ونشرت أوزرلي صورةً لها على متن الطائرة الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول 2017، وعلَّقت عليها بوضع علامة القلب.


#off #✈️❤️ 😘

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ونشرت الممثلة في ساعة متأخرة من اليوم نفسه صورةً لها من شباك أحد الأبراج العالية، وكتبت أنها مستمتعة بالليل.


#nightnight 😘

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وحددت أوزرلي أنها بإمارة دبي، فتلقت عدداً كبيراً من التعليقات التي رحبت بها، فيما أعرب بعض معجبيها عن رغبتهم في لقائها.

ويشار إلى أن مذيع برنامج "ET بالعربي"، المصري باسل الزارو، ظهر في الأيام القليلة الماضية، مع مريم أوزرلي عبر صفحته على إنستغرام في العاصمة الألمانية برلين، حيث تقيم.



إذ اتضح أن الثنائي تجمع بينهما صداقة قوية، ومن المحتمل أن تكون مريم سافرت إلى دبي حتى تصور حواراً خاصاً للبرنامج العربي الذي يهتم بأخبار الفنانين.

 

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