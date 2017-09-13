هل تهوى التلاعب بالصور.. هذه أفضل أجهزة لابتوب تناسب أحلامك

في حين أن غالبية الشباب يفضلون اقتناء جهاز كمبيوتر محمول بتكلفة تصل إلى 650 دولاراً تقريباً، وهي الأجهزة التي تساعد في تصفح الإنترنت والكتابة وغيرها من الأمور المعتادة. لكن محرِّري الصور والفيديو المحترفين عادة ما يتجهون إلى الأجهزة الأقوى والأكثر تحمُّلا لضغط العمل، وهي تلك التي يتراوح سعرها بين 2000 - 4000 دولار.

الحواسيب الأرخص يمكنها أيضاً القيام بهذه المهمة، لكن الفرق سيظهر لك في الوقت اللازم للمعالجة، والذي يمكن أن يقل من 30 دقيقة في الأجهزة الرخيصة إلى 3 دقائق فقط، في الأجهزة الأكثر قوة وكفاءة، وبالتالي نحن نتحدث هنا عن السرعة وتوفير الوقت.

الحاسوب المكتبي أفضل دائماً

هنا عليك أن تتذكر دائماً هذه القاعدة، التي تقول إن الحاسوب المكتبي الجيد دائماً ما يتفوق على الحاسوب المحمول الجيد. فأجهزة الكمبيوتر المكتبية يمكن تشغيلها بقوة وتعمل تحت ضغط أكبر، ودائماً ما تكون المعالجات الخاصة بها أكثر سرعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

يمكن لهذه الحواسيب التعامل مع المزيد من الذاكرة، ومحركات الأقراص الصلبة الأكبر، وبطاقات الغرافيكس الأسرع، كما أن هذه الأجهزة أسهل في الترقية وزيادة الكفاءة.

قد يكون من الأفضل شراء حاسوب مكتبي جديد مع جهاز كمبيوتر محمول رخيص. جهاز مثل ThinkPad X1 Carbon المعاد تجديده سيكون خياراً جيداً للحاسوب المحمول، والذي يتميز بشاشة ذات نوعية جيدة، ويبلغ سعره 1400 دولار.

عادة ما يستخدم طلاب التصوير الفوتوغرافي Adobe’s Creative Cloud suite، خاصة برامج فوتوشوب وLightroom. هذه تعمل على كل من أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة ماكينتوش، بحيث يكون لديك خيار العمل على نظام التشغيل الذي تفضله.

بشكل عام، من الأفضل أن يتمسك الناس بنظام التشغيل الذي يعرفونه، ويملكون خبرة طويلة في التعامل معه، لأنك تأخذ وقتاً طويلاً لتصبح بارعاً في نظام التشغيل الجديد.

حاسوب باللمس

شاشات اللمس مثل الآيباد هي في متناول الجميع حالياً، من أجل التصفح من خلال أصابعك مباشرة، لكنها للأسف لا تضيف أي شيء فيما يتعلق بعمليات تحرير الصور. بعض المصورين يحبون استخدام الأقلام عالية الدقة، مثل التي تأتي مع شاشات مايكروسوفت وآيباد، لكن العديد منهم أيضاً يفضلون فقط استخدام الماوس. الأمر هنا عائد إليك وما تفضله.

إذا كنت تريد حقاً استخدام القلم، فإن جهاز مايكروسوفت برو 4 هو أفضل رهان. يمكنك الحصول على نظام جيد للغاية مع شاشة كبيرة، انتل كور i7 ،16GB من الذاكرة، ويصل سعره إلى 1530 دولاراً تقريباً.

ستحتاج إلى إضافة غطاء جيد للجهاز اللوحي، ومن الأفضل شراء لوحة مفاتيح USB جيدة وماوس بلوتوث كذلك.

الماك









محررو الصورة المحترفون غالباً ما يشترون جهاز 15in MacBook Pro، لكنه لا يستحق هذا المبلغ الكبير الذي يُدفع فيه، حوالي 2800 - 4000 دولار حسب الإمكانات.

إذا كان المبلغ كبيراً بالفعل عليك، وبخاصة لو كنت لا تزال طالباً، يمكنك التحول إلى جهاز 13.3in MacBook Pro، لكنه سيتضمن بعض التضحيات.

ينخفض ​​البروسيسور من 2.9GHz quad-core Intel Core i7 إلى 2.3GHz dual-core Core i5، وتنخفض سعة الذاكرة من 512GB إلى 128GB، ودقة الشاشة تنخفض ​​من 2880 × 1800 بكسل إلى 2560 × 1600 بكسل.

إذا اخترت جهاز 13.3in MacBook Pro، عليك أن تدفع حوالي 240 دولاراً إضافية لمضاعفة ذاكرة الوصول العشوائي إلى 16GB، لأن الرسومات المتكاملة سوف تستهلك الذاكرة الرئيسية بشكل واضح. هذا سيزيد السعر إلى حوالي 2000 دولار.

وتشمل القيود الرئيسية مع جهاز 13.3in MacBook Pro، عدم وجود بطاقة رسومات مخصصة، وعدم وجود خيار معالج رباعي النواة، وعدم قدرته على التعامل مع 32GB من الذاكرة.

لاحظ أن مبلغ 2000 دولار هذا يمكن أن يكون أيضاً سعر جهاز 21.5in iMac الذي يأتي مع شاشة Retina 4K، و3GHz quad-core i5-7400، و16GB من الذاكرة، وRadeon Pro 555 graphics مع ذاكرة الفيديو 2GB. هذا الجهاز المكتبي بالتأكيد أفضل من الماك برو.

الويندوز









وفقاً لموقع Wirecutter، فإن جهاز Dell XPS 15 هو أفضل كمبيوتر محمول لمعظم الأعمال الإبداعية، وخاصة تحرير الصور والفيديو.

هذا الجهاز لديه أقوى معالج وبطاقات الغرافيك، وأفضل دقة ألوان من أي كمبيوتر محمول يعمل بنظام تشغيل ويندوز. بالإضافة إلى ذلك، فإن لديه سرعة rendering عالية، بالإضافة لوجود جميع المنافذ الأساسية، ولوحة مفاتيح جيدة ولوحة التتبع، كما أنه خفيف الوزن.

يعتبر هذا الجهاز هو البديل الأفضل لجهاز 15in MacBook Pro.

الجهاز به شاشة 4K 3840x2160-pixel، وتبلغ تكلفته 2500 دولار، وبالتالي هو أرخص من جهاز الماك برو.

هناك إصدارات أرخص منه أيضاً، ولكن لديها شاشة بقوة 1920 × 1080 بكسل التي تعمل باللمس. وبالتالي فإن إزالة الدقة ultra للشاشة، تتسبب في إزالة جاذبية الجهاز الرئيسية لتحرير الصور.

يمكن أن تشتري أحد الإصدارات المتوسطة من هذا الجهاز مع معالج i7-7700HQ رباعي النواة، وبطاقة غرافيك Nvidia GeForce GTX 1050 بقوة 4GB من الذاكرة السريعة، وذاكرة 256GB، ومنافذ USB3 وhdmi، بتكلفة تصل إلى 200 دولار تقريباً.

موقع Wirecutter اختار لك جهازاً جيداً آخر لأصحاب الميزانيات المحدودة نسبياً، HP Spectre x360.

يمكن أن يعمل هذا الجهاز أيضاً كحاسوب لوحي باللمس. وتتضمن النسخة المحسنة لهذا العام شاشة 4K تعمل باللمس، ومعالج i7-7500U ثنائي النواة، مع 8GB من الذاكرة، وبطاقة GeForce 940MX graphics with 2GB، وقلم نشط، كل هذا بسعر 2000 دولار تقريباً.

خلاف ذلك، يمكنك محاولة البحث عن صفقات رخيصة بين أجهزة Asus ZenBooks، لأن هذه عادة ما تقدم شاشات جيدة الألوان والجودة.

جهاز UX501VW من Asus يمكن أن يكون خياراً جيداً.

معظم أجهزة الكمبيوتر الرخيصة لا تغطي مساحات الألوان إلى المستوى الذي تريده لتحرير الصور، لذلك دائماً ما تفوز أجهزة MacBook غالباً في هذه النقطة.