الطلاق "إنجاز" أنقذها من "الجحيم".. شقيق جانيت جاكسون يتحدث عن أسباب طلاقها من زوجها القطري

كشف راندي جاكسون - شقيق المغنية الأميركية جانيت جاكسون (51 عاماً) -، عن الأسباب التي أدت إلى طلاقها من زوجها السابق رجل الأعمال القطري وسام المانع (42 عاماً).

إذ قال شقيق جانيت الأكبر في حوارٍ خاص مع مجلة People، إن شقيقته كانت تتعرض للإساءة اللفظية، زاعماً أن المانع كان يوجه لها كلمات نابية في أثناء حملها بشكل يومي، ومؤكداً في الوقت ذاته أن الأمور لم تبلغ حد الاعتداء الجسدي.

وأشار جاكسون إلى أنه شعر بضرورة التدخل؛ إذ قال لشقيقته إنها يجب أن تذهب معه بعيداً عن هذا المكان الذي شبهه بـ "الجحيم"، مؤكداً أنه أول شخص حثها على اتخاذ خطوة الطلاق.

وتابع أنه قد سئم من صهره، وأن الأمر سبَّب له الألم بشكل شخصي، مؤكداً أنه لا توجد امرأة تقبل الإهانة كل يوم - حسب وصف راندي -، في الوقت الذي لم تتحدث فيه جانيت نفسها عن الأسباب التي دفعتها إلى طلب الطلاق.

وزعم في حواره أن أخته كانت تعيش كأنها "سجينة" في منزلها، لافتاً إلى أن الملابس التي كانت ترتديها جانيت في حفلاتها كانت بمثابة "إجبار" من زوجها - بحسب وصف راندي جاكسون -.









ووصف الفترة التي عاشتها شقيقته مع زوجها بأنها فترة بها "الكثير من الألم"، معتبراً الطلاق "إنجازاً" بالنسبة لشقيقته وبالنسبة للجميع.

وأكد أن طلب الطلاق كان بعيداً تماماً عن الأديان وأن القضية برمتها شخصية؛ إذ أكد أنه يمتلك "الكثير من الأصدقاء المسلمين الذين لا يتصرفون بهذه الطريقة على الإطلاق".

ولفت إلى أن جانيت كانت على وشك إلغاء جولتها العالمية State of The World؛ بسبب طفلها الرضيع عيسى، لكن والده وافق أن تصطحبه في جولتها.

وأكد أنها في أثناء أداء أغنية What About - التي تتحدث عن العنف الأسري - على المسرح، انهارت جانيت في البكاء؛ بسبب تذكُّرها إساءة زوجها السابق لها.









ولم يتسن لـ "هاف بوست عربي" الوصول إلى المانع للتعليق على الاتهامات التي وجهها له شقيق زوجته السابقة، علماً بأن جانيت نفسها لم تتحدث عن الأسباب التي دفعتها إلى طلب الطلاق.

يشار إلى نجمة البوب وشقيقة النجم الأشهر مايكل جاكسون تزوَّجت رجل الأعمال القطري وسام المانع في العام 2012، وأنجبت طفلهما عيسى في الثالث من يناير/كانون الثاني 2017.

My baby and me after nap time. A post shared by Janet Jackson (@janetjackson) on Apr 14, 2017 at 6:17pm PDT

وكانت بعض المواقع الصحافية تناقلت خبر اعتناق المغنية الأميركية جانيت جاكسون الدين الإسلامي بعد زواجها، ودعمه ظهورها في الأماكن العامة وخلال جولاتها الغنائية بملابس محتشمة.