تناول "الطعام النظيف" قد يدمر صحتك.. إليك الطريقة الأمثل في الحفاظ على غذائك

مفهوم "الطعام النظيف" ليس جديداً، لكنه مصطلح زاد استخدامه بين المهتمين بالأمور الصحية وآخر صيحات إنقاص الوزن على الإنترنت.

وبينما لا يوجد تعريف صارم لمصطلح الطعام النظيف، فالفكرة العامة هي أن يأكل الإنسان طعاماً غير معالج كيميائياً، أو أن يكون قد تعرَّض لأقل كمية من هذه المعالجات التي يخضع لها الطعام، والأطعمة الكاملة، بالإضافة لتوجه واضح للحد من الأطعمة المكررة والمعالجة أو السريعة.

وقد يبدو الطعام النظيف بمثابة نهج صحي لتناول الطعام، ومع ذلك، فبعض خبراء الصحة النفسية لا يتفقون مع هذا الأمر، قائلين إن اتباع نظام غذائي صحي زيادة عن اللازم قد يصاحبه تأثير سلبي على الأشخاص المعرضين لخطر اضطرابات الأكل.

تطرَّقت مؤخراً حلقة من برنامج صحي يبث في أستراليا "SBS's 'Insight" لهاجس الهوس الصحي "عندما يصبح الأكل الصحي غير صحي".

وتحدث الأستراليون عن سعيهم إلى "تناول الطعام النظيف" أو العيش بطريقة صحية، والتي بدأت مع تغيير طفيف في النظام الغذائي أو اتباع نظام معين وتحولت إلى اضطراب في الأكل، بل أدت في بعض الحالات لدخول المستشفى.

لكن هل هناك طريقة صحية للتعامل مع فكرة الأكل النظيف؟ للحصول على نظرة ثاقبة حول فكرة تناول الطعام النظيف من وجهة نظر غذائية، تحدثت هاف بوست أستراليا مع جيسيكا سبيندلوف، الأخصائية والمستشارة المعتمدة في التغذية والرياضة.

ما الأكل النظيف؟









تقول خبيرة التغذية سبيندلوف للنسخة الأسترالية من "هاف بوست" "تناول الطعام النظيف يدور حول تناول الأطعمة الكاملة التي لا تتم معالجتها أو معالجتها أقل ما يمكن أو تغييرها، مما يجعلها قريبة من شكلها الطبيعي قدر الإمكان".

وتضيف "إحدى الطرق الجيدة لنستوعب فكرة الأكل النظيف هي اعتبارها وسيلة لتناول المزيد من أكثر الخيارات الغنية بالمواد الصحية والمغذيات في كل مجموعة غذائية، والإقلال من تلك التي ليست صحية للغاية".

متطلبات الأكل النظيف









تناول المزيد من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات ذات النوعية الجيدة والدهون الصحية.

كما يتطلب هذا النظام الغذائي تناول أقل من الحبوب المعالجة والمواد المضافة والمواد الحافظة والدهون غير الصحية وكميات كبيرة من السكر والملح، والأطعمة المصنعة للغاية التي تحتوي على قائمة من المكونات واسعة.

هل تناول الأكل النظيف سيئ لك؟







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في حين أن مفهوم الأكل النظيف صحي، أوضحت سبيندلوف أنه يجب أن يكون هناك بعض الأماكن في نظامنا الغذائي لتدليل أنفسنا، وتناول الأطعمة التقديرية، أو التي نتناولها "أحياناً".

قالت سبيندلوف "الأكل النظيف فى معظم الوقت يمكن أن يكون مفيداً لمعظم الناس". وتابعت: "اتباع نظام غذائي يحتوي على أقل قدر ممكن من الأطعمة المصنعة والمكررة قدر الإمكان، سيكون دائماً شيئاً جيداً".

"إذا اتخذ الناس خطوات قليلة نحو تناول طعام أنظف، مثل التقليل من الأطعمة غير المجهزة أو تناول المزيد من الفواكه والخضراوات، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الصحة على المدى الطويل".

ومع ذلك، عندما يؤخذ الأكل النظيف إلى حدود متطرفة، يمكن أن يكون خطراً محتملاً.

وشرحت كذلك "يجب أن يكون الغذاء مغذياً، ويساعد الناس على تلبية متطلباتهم، ولكن يجب أيضاً أن يكون الطعام ممتعاً... ويجب أن يكون جيداً للروح".

"أحد الأمور التي يجب مراعاتها هي أن الأفراد يفسرون الأكل النظيف بطريقة مختلفة، ويعتقدون أنهم بحاجة إلى إزالة مجموعات غذائية أو أطعمة مهمة من النظام الغذائي، والتي تكون لها فوائد صحية كثيرة".

"بالطبع، إذا كنت حساساً تجاه تناول طعام ما يجب أن تتجنبه، ولكن إزالته لأي سبب آخر يمكن أن يكون غير ضروري وضار على الصحة العامة على المدى البعيد.

"الأكل النظيف يعرف باسم أورثوريكسيا، وتُعرف الأورثوريكسيا بأنها اضطراب الأكل الذي يتميز بالانشغال المفرط بتناول الطعام الصحي. إذا تحولت محاولة تناول الطعام النظيف إلى هاجس، وأصبح الشخص أورثوريكسياً، فهذا أمر خطير".

ما الطريقة الصحية لتناول الطعام؟







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بدلاً من النظر إلى الأطعمة على أنها جيدة أو سيئة، نظيفة أو قذرة، مغذيات دقيقة ومغذيات كاملة، توصي سبيندلوف بالنظر إلى الطعام على أنه مواد مغذية.

أحد أفضل الاقتباسات المفضلة لدي هو "نحن نأكل الطعام، وليس المغذيات"، والتي هي رسالة هامة للناس كي يأخذوها بعين الاعتبار.

"من المهم عدم التركيز على تركيبات المغذيات الكبيرة وانقسام المغذيات الدقيقة. وبدلاً من ذلك نركز على تناول الكثير من المنتجات ذات النوعية الجيدة، معظم الوقت.

"إذا كان الناس يركزون على تغذية أجسادهم من خلال تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية، وأيضاً الاستمتاع بتناول وجبة "مختارة" أحياناً عدة مرات في الأسبوع، فهذا أمر جيد للصحة والمزاج والعقل والروح. وبالنسبة لي هذا هو التوازن المنشود".

هذا الموضوع مترجم عن النسخة الأسترالية لـ"هاف بوست". للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.