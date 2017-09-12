آبل تكشف عن IPhone 8 و IPhone 8 Plus.. هذه إمكانياتهما

كشفت شركة آبل اليوم الثلاثاء، وخلال مؤتمرها المنعقد في قاعة ستيف جوبز المخصصة خصيصاً لأحداث آبل في مقرها الجديد Apple Park في مدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا، عن هاتفي iPhone 8 وiPhone 8 Plus، بحيث يتوافق ذلك مع التسريبات الصادرة سابقاً، والتي كشفت عن مجموعة كبيرة من مميزات الهواتف الجديدة، ويأتي الحدث تحت عنوان “دعونا نجتمع في مكاننا” let’s meet at our place.

وتبدو الهواتف من ناحية الشكل مشابهة لهواتف العام الماضي آيفون 7 وآيفون 7 بلس مع جهة خلفية زجاجية لامعة، والتي يفترض استعمالها للشحن اللاسلكي الاستقرائي، مع مجموعة جديدة من المواصفات العتادية المصممة لإعطاء الهواتف دفعة قوية من حيث الأداء والقوة وقابلية الاستعمال، بحيث تعتبر إحدى الترقيات الأكثر وضوحاً هي شريحة A11 bionic الإلكترونية الجديدة.

ويأتي هاتف آيفون 8 بشاشة من قياس 4.7 إنش بينما يأتي هاتف آيفون 8 بلس بشاشة من قياس 5.5 إنش، وتعتبر الهواتف مقاومة للمياه والغبار وفقاً لمعيار IP68، وتمتلك مكبرات صوت ستيريو، ولم تعمل الشركة على إعادة منفذ 3.5 التقليدي لسماعات الرأس.

ويبدو أن شركة آبل قد قامت بتضمين ميزة الشحن اللاسلكي، العاملة وفق معيار Qi، بحيث تكون متطابقة من حيث التنفيذ مع أغلب الهواتف الذكية الأخرى، حيث يجب وضع الهاتف على لوحة الشحن ليتم شحنه، بحيث تعمل هذه الميزة على جعل منفذ Lighting حراً لاستعماله أثناء الشحن من قبل سماعات الرأس السلكية.

وحصلت شاشات عرض هواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس على تقنية True Tone، التي توفرها الشركة على أجهزة آيباد برو iPad Pro بقياس شاشة 10.5 إنش، بحيث تعمل هذه الميزة على ضبط الشاشة بشكل تلقائي بالاعتماد على الإضاءة المحيطة في الغرفة لتوفير ألوان أكثر دقة.

ويتميز النموذج الأصغر حجماً بسعة 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بينما يمتلك النموذج الأكبر سعة 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

معالج أسرع









وتعمل وحدة المعالجة الجددية من خلال ستة أنوية، بحيث تشمل على نواتين للأداء وأربع أنوية للأعمال التي تتطلب كفاءة العالية، وأوضحت شركة آبل أن النواتين للأداء تعملان بسرعة أكبر بنحو 25 في المئة بالمقارنة مع الأنوية السابقة التابعة، بينما تعمل الأنوية الأربع ذات الكفاءة العالية بمعدل أسرع بنحو 70 في المئة بالمقارنة مع الجيل السابق.

وجرى تزويد هواتف iPhone 8 و8 Plus بوحدة معالجة رسوميات GPU أسرع بنسبة 30 في المئة بالمقارنة مع المعالج السابق، وتقول آبل إن وحدة معالجة الرسوميات الجديدة مصممة لأداء أفضل مع التطبيقات والألعاب ثلاثية الأبعاد، بما يجعلها متوافقة مع منصة الواقع المعزز الجديدة ARKit، كما تتميز وحدة معالجة الرسوميات باعتمادها على تقنية تعلم الآلة ومعالجة اللغة الطبيعية والتعرف على الصور.

صوت أعلى

ويبدو أن الهواتف الجديدة أصبحت أعلى قليلاً من ناحية الصوت بالمقارنة مع الجيل السابق، وذلك تبعاً لقيام آبل بجعل مكبرات الصوت أعلى بنسبة 25 في المئة عن الجيل السابق، وتتواجد كاميرا خلفية بفتحة عدسة F1.8 ضمن كلا النموذجين، فضلاً عن تحسين الكاميرا المقربة ضمن النموذج الأكبر ذات فتحة العدسة F2.8، بحيث يأتي هاتف آيفون 8 بلس بكاميرا خلفية مزدوجة، في حين تمتلك الهواتف كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابيكسل.

وتقول آبل أنها حسنت بشكل ملحوظ الوضع العمودي على الجهاز الجديد، كما يشمل الهاتف على وضع Portrait Lighting الجديد المخصص لإنتاج صور احترافية على غرار صور كاميرات DSLR.

وتتوفر النماذج الجديدة مع نظام التشغيل iOS 11، بحيث يبلغ سعر هاتف آيفون 8 حوالي 700 دولار، في حين يبلغ سعر النسخة الأكبر آيفون 8 بلس حوالي 800 دولار، ويبدأ الطلب المسبق للهواتف بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول على أن تصل للمستخدمين بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول.