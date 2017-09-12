تغطية حية لمؤتمر آبل.. تابعوا التطورات أول بأول من هنا

يقام حالياً مؤتمر آبل، والذي سوف يتم الكشف فيه عن أحدث هواتفها: آيفون 8، آيفون 8 بلاس، وآيفون X.
تيم كوم: آيفون X هو أكثر هاتف متقدم نصنعه، إنه مستقبل الهواتف الذكية.
تيم كوم: سعر آيفون X يبدأ من 999 دولار
شيلر: بطارية آيفون X تستطيع الاستمرار ساعتين إضافيتين مقارنة بآيفون 7
سترن: آبل تفتخر بقدراتها اللاسلكية الجديدة.
آبل تعرض فيلم قصير عن iPhone X
آبل تعلن عن Animoji، وهي إيموجيز متحركة تحاكي ملامح وجه المستخدم.
فولر: تكنولوجيا FaceID هي المستقبل في فتح قفل الهاتف، من خلال التعرف على الوجه.
صور لهاتف آيفون X.
More iPhone X shots - "No more home button..." Swipe up from the bottom to get home. Side button for Siri. https://t.co/5YOyoz8d3r pic.twitter.com/KVyuNVkTnm
— Wilson Rothman (@wjrothman) September 12, 2017
الإعلان عن خاصية FaceID في هاتف iPhone X.
صورة لهاتف آيفون X
And now, iPhone X... pronounced "Ten" -- our live blog: https://t.co/5YOyoz8d3r pic.twitter.com/0TPBz5iMwc
— Wilson Rothman (@wjrothman) September 12, 2017
لن يوجد زر Home في هواتف آيفون X.
آيفون X يأتي في لون الأسود والرمادي، ومقاوم للماء والتراب.
تيم كوك يعلن هاتف آيفون X.
سعر آبل آيفون 8 يبدأ من 700 ، أما آيفون 8 بلاس سيبدأ من 800 دولار.
آبل تعلن عن إمكانية شحن هواتف آيفون 8 بدون أسلاك.
شيلر: هاتف آيفون 8 يستطيع التقاط الفيديوهات بأعلى جودة مقارنة بأي هاتف آخر.
سيتم ضغط مساحة ملفات الفيديو ذات جودة 4K، إذ كان من الصعب قديماً تخزينها على هواتف آيفون الأقل مساحة من 256 غيغا بايت.
آبل تضع إعداد جديد في هاتف آيفون 8 بلاس، وهو "Portrait Lighting" والذي يضيف مزيد من الضوء على الشئ المراد تصويره.
ألوان هاتف آيفون 8 وآيفون 8s، ستأتي في اللون الفضي، والرمادي، والذهبي.
كاميرا هاتف آيفون 8 ستكون 12 ميغا بيكسل
معالج آيفون 8 الجديد أسرع بنسبة 25% عن الهواتف القديمة
سماعات آيفون 8 أعلى من آيفون 7 بنسبة 25%
الزجاج المستخدم في آيفون 8 هو الأكثر قدرة على التحمل حتى الأن من بين جميع هواتف آيفون.
عرض مقطع ترويجي لهاتف آيفون 8
تليفزيون آبل "Apple TV 4K" يبدأ سعره من 149 دولار، وسيبدأ شحنه بدايةً من 22 سبتمبر/أيلول.
تيم كوك يبدأ في الإعلان عن هواتف آيفون الجديدة.
تيم كوك يعلن عن تليفزيون آبل الجديد "Apple TV 4k"، والذي يعمل بتكنولوجيا HDR، ويقدم تفاصيل أدق للمادة المعروضة مقارنةً بالسابق.
ساعات آبل Series 3 الجديدة، سيبدأ شحنها يوم 22 سبتمبر/آيلول، وسيبدأ السعر من 400 دولار.
جيف ويليامز: الساعة الجديدة ستكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.
جيف ويليامز: ساعة آبل ستحتوي على معالج جديد مما يسهل عملية تشغيل "سيري" ويسرع قدرة الوايفاي، رغم أن شكل الساعة لم يتغير كثيراً عن الماضي.