إصدار: ar

تغطية حية لمؤتمر آبل.. تابعوا التطورات أول بأول من هنا

 |  كريم مجدي
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APPLE CONFERENCE TIM COOK
Apple CEO Tim Cook waves as he arrives on stage to deliver his keynote address at the Worldwide Developers Conference in San Francisco, California, United States June 8, 2015. REUTERS/Robert Galbraith | Robert Galbraith / Reuters

يقام حالياً مؤتمر آبل، والذي سوف يتم الكشف فيه عن أحدث هواتفها: آيفون 8، آيفون 8 بلاس، وآيفون X.

مدونة مباشرة

الأقدم الأحدث
اليوم (21:53) AST
تيم كوم: آيفون X هو أكثر هاتف متقدم نصنعه، إنه مستقبل الهواتف الذكية.

تيم كوم: آيفون X هو أكثر هاتف متقدم نصنعه، إنه مستقبل الهواتف الذكية.

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اليوم (21:51) AST
تيم كوم: سعر آيفون X يبدأ من 999 دولار

تيم كوم: سعر آيفون X يبدأ من 999 دولار

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اليوم (21:50) AST
شيلر: بطارية آيفون X تستطيع الاستمرار ساعتين إضافيتين مقارنة بآيفون 7

شيلر: بطارية آيفون X تستطيع الاستمرار ساعتين إضافيتين مقارنة بآيفون 7

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اليوم (21:48) AST
سترن: آبل تفتخر بقدراتها اللاسلكية الجديدة.

سترن: آبل تفتخر بقدراتها اللاسلكية الجديدة.

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اليوم (21:46) AST
آبل تعرض فيلم قصير عن iPhone X

آبل تعرض فيلم قصير عن iPhone X

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اليوم (21:39) AST
آبل تعلن عن Animoji، وهي إيموجيز متحركة تحاكي ملامح وجه المستخدم.

آبل تعلن عن Animoji، وهي إيموجيز متحركة تحاكي ملامح وجه المستخدم.

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اليوم (21:34) AST
فولر: تكنولوجيا FaceID هي المستقبل في فتح قفل الهاتف، من خلال التعرف على الوجه.

فولر: تكنولوجيا FaceID هي المستقبل في فتح قفل الهاتف، من خلال التعرف على الوجه.

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اليوم (21:27) AST
صور لهاتف آيفون X.

صور لهاتف آيفون X.

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اليوم (21:26) AST
الإعلان عن خاصية FaceID في هاتف iPhone X.

الإعلان عن خاصية FaceID في هاتف iPhone X.

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اليوم (21:25) AST
صورة لهاتف آيفون X

صورة لهاتف آيفون X

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اليوم (21:23) AST
لن يوجد زر Home في هواتف آيفون X.

لن يوجد زر Home في هواتف آيفون X.

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اليوم (21:20) AST
آيفون X يأتي في لون الأسود والرمادي، ومقاوم للماء والتراب.

آيفون X يأتي في لون الأسود والرمادي، ومقاوم للماء والتراب.

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اليوم (21:19) AST
تيم كوك يعلن هاتف آيفون X.

تيم كوك يعلن هاتف آيفون X.

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اليوم (21:18) AST
سعر آبل آيفون 8 يبدأ من 700 ، أما آيفون 8 بلاس سيبدأ من 800 دولار.

سعر آبل آيفون 8 يبدأ من 700 ، أما آيفون 8 بلاس سيبدأ من 800 دولار.

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اليوم (21:15) AST
آبل تعلن عن إمكانية شحن هواتف آيفون 8 بدون أسلاك.

آبل تعلن عن إمكانية شحن هواتف آيفون 8 بدون أسلاك.

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اليوم (21:13) AST
شيلر: هاتف آيفون 8 يستطيع التقاط الفيديوهات بأعلى جودة مقارنة بأي هاتف آخر.

شيلر: هاتف آيفون 8 يستطيع التقاط الفيديوهات بأعلى جودة مقارنة بأي هاتف آخر.

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اليوم (21:11) AST
سيتم ضغط مساحة ملفات الفيديو ذات جودة 4K، إذ كان من الصعب قديماً تخزينها على هواتف آيفون الأقل مساحة من 256 غيغا بايت.

سيتم ضغط مساحة ملفات الفيديو ذات جودة 4K، إذ كان من الصعب قديماً تخزينها على هواتف آيفون الأقل مساحة من 256 غيغا بايت.

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اليوم (21:08) AST
آبل تضع إعداد جديد في هاتف آيفون 8 بلاس، وهو "Portrait Lighting" والذي يضيف مزيد من الضوء على الشئ المراد تصويره.

آبل تضع إعداد جديد في هاتف آيفون 8 بلاس، وهو "Portrait Lighting" والذي يضيف مزيد من الضوء على الشئ المراد تصويره.

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اليوم (21:06) AST
ألوان هاتف آيفون 8 وآيفون 8s، ستأتي في اللون الفضي، والرمادي، والذهبي.

ألوان هاتف آيفون 8 وآيفون 8s، ستأتي في اللون الفضي، والرمادي، والذهبي.

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اليوم (21:03) AST
كاميرا هاتف آيفون 8 ستكون 12 ميغا بيكسل

كاميرا هاتف آيفون 8 ستكون 12 ميغا بيكسل

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اليوم (21:01) AST
معالج آيفون 8 الجديد أسرع بنسبة 25% عن الهواتف القديمة

معالج آيفون 8 الجديد أسرع بنسبة 25% عن الهواتف القديمة

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اليوم (21:00) AST
سماعات آيفون 8 أعلى من آيفون 7 بنسبة 25%

سماعات آيفون 8 أعلى من آيفون 7 بنسبة 25%

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اليوم (20:59) AST
الزجاج المستخدم في آيفون 8 هو الأكثر قدرة على التحمل حتى الأن من بين جميع هواتف آيفون.

الزجاج المستخدم في آيفون 8 هو الأكثر قدرة على التحمل حتى الأن من بين جميع هواتف آيفون.

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اليوم (20:57) AST
عرض مقطع ترويجي لهاتف آيفون 8

عرض مقطع ترويجي لهاتف آيفون 8

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اليوم (20:57) AST
تليفزيون آبل "Apple TV 4K" يبدأ سعره من 149 دولار، وسيبدأ شحنه بدايةً من 22 سبتمبر/أيلول.

تليفزيون آبل "Apple TV 4K" يبدأ سعره من 149 دولار، وسيبدأ شحنه بدايةً من 22 سبتمبر/أيلول.

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اليوم (20:55) AST
تيم كوك يبدأ في الإعلان عن هواتف آيفون الجديدة.

تيم كوك يبدأ في الإعلان عن هواتف آيفون الجديدة.

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اليوم (20:44) AST
تيم كوك يعلن عن تليفزيون آبل الجديد "Apple TV 4k"

تيم كوك يعلن عن تليفزيون آبل الجديد "Apple TV 4k"، والذي يعمل بتكنولوجيا HDR، ويقدم تفاصيل أدق للمادة المعروضة مقارنةً بالسابق.

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اليوم (20:42) AST
ساعات آبل Series 3 الجديدة، سيبدأ شحنها يوم 22 سبتمبر/آيلول، وسيبدأ السعر من 400 دولار.

ساعات آبل Series 3 الجديدة، سيبدأ شحنها يوم 22 سبتمبر/آيلول، وسيبدأ السعر من 400 دولار.

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اليوم (20:35) AST
جيف ويليامز: الساعة الجديدة ستكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

جيف ويليامز: الساعة الجديدة ستكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

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اليوم (20:34) AST
جيف ويليامز: ساعة آبل ستحتوي على معالج جديد مما يسهل عملية تشغيل "سيري" ويسرع قدرة الوايفاي، رغم أن شكل الساعة لم يتغير كثيراً عن الماضي.

جيف ويليامز: ساعة آبل ستحتوي على معالج جديد مما يسهل عملية تشغيل "سيري" ويسرع قدرة الوايفاي، رغم أن شكل الساعة لم يتغير كثيراً عن الماضي.

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