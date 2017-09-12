أحلام لن تتنازل عن دور "الشرسة" في The Voice.. إليسا خائفة وحماقي تحت التهديد

مع الإعلان عن لجنة التحكيم الجديدة للموسم الرابع، جاء اسم المغنية الإماراتية أحلام كأكثر أعضاء اللجنة إثارة للشغب، بعد تاريخ من المشاكسات مع المطرب اللبناني راغب علامة في برنامج Arab Idol.

أحلام لم تنكر رغبتها في نجاح برنامج The Voice، بعد تغيير لجنة التحكيم، إلا أن التخوفات من منافستها اللبنانية إليسا لا يمكن إخفائها، خاصة أن الأخيرة تتسم بشخصية قوية ربما لا تقبل الخلافات أثناء التصوير.

من كواليس #MBCTheVoice حقيبة #أحلام سبب تأجيل تصوير الحلقة الأولى و #إليسا تعلق : " إذا ماقربتي صوب أحلام مابتقرب صوبك "

—@AhlamAlShamsi pic.twitter.com/W5feM5CI8X — تحديثات أحلام (@Ahlam_Update) September 11, 2017

وفي تغطية خاصة لبرنامج ET بالعربي، أكدت أحلام أنها لن تتعمد الدخول في مشاكسات مع أعضاء لجنة التحكيم، غير أنها توعدت المطرب المصري محمد حماقي، وذلك على عكس المتوقع.

وبينما جاء رد إليسا عن أحلام صادماً، حيث قالت "أعرف أنها لا تقترب ممن لا يقترب منها!"

من جهة أخرى، تسببت أحلام في تأجيل تصوير أولى حلقات البرنامج وذلك بسبب عدم وصول حقيبة ملابسها، مع إصرارها على التصوير بالملابس التي اختارتها خصيصا لهذه المناسبة.