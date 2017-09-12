أحمد السعدني رداً على وفاة والده:أبي بخير.. وهذه الممثلة تسببت في إطلاق الشائعة

نفى الممثل المصري أحمد السعدني الشائعات التي ترددت عن وفاة والده الممثل القدير صلاح السعدني، وذلك عبر حسابه على فيسبوك.

إذ كتب معلقاً "الواحد مش قادر يسب عالصبح أبي بخير الحمدلله".









وكان ناشطون على فيسبوك قد تداولوا بكثافة، منشوراً مبهماً نسب إلى الممثلة المصرية الغائبة عن الأضواء، فريدة سيف النصر على صفحة تحمل اسمها اتضح أنها غير رسمية، قد تسبب في انتشار شائعة وفاة الممثل السبعيني، المعروف بالوسط الفني بلقب العمدة نسبة إلى أشهر أدواره في مسلسل ليالي الحلمية، خصوصاً وأن التعليق انتهى بجملة البقاء لله.









ونسب موقع "صحافة عربية" لنقيب الفنانين المصريين أشرف زكي تصريحات تنفي هذه الأخبار، مؤكداً أنه تواصل مع أحمد السعدني وأكد أن والده بخير ومتواجد بمنزله.

وطلب زكي من مروجي مثل هذه الشائعات أن يتحروا الدقة الكاملة قبل نشرها، وذلك لما لهذه النوعية من الأخبار من أثر سلبي على صاحبها، ولقد أثار انتشار الخبر، حسب ما ذكر الموقع ربكة وبلبلة في أجواء الوسط الفني بشكل كبير، وذلك لما يتمتع به الفنان صلاح السعدني من محبة وشعبية كبيرة بين الفنانين.

