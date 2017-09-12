سعرها 28 مليون دولار.. خليجي يشتري أغلى شقة في الشرق الأوسط.. وهذه مواصفاتها

أعلن معرض "سيتي سكيب" المقام حالياً في دبي، عن بيع أغلى شقة سكنية في الشرق الأوسط.

وبيعت الشقة التي مازالت قيد الإنشاء، بمبلغ 102 مليون درهم أو 28 مليون دولار، اليوم 12 سبتمبر/أيلول في اليوم الثاني من فعاليات معرض "سيتي سكيب"، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وتعتبر "سيتي سكايب: من أكبر المعارض العالمية المتخصصة في كل ما يتعلق بأعمال العقارات. ويقام سنوياً في العديد من المدن المهمة، وانطلق عام 2002 من مدينة دبي.

وتقع الشقة الفريدة في برج ONE Palm Jumeirah، وهو ثاني أعلى برج ما زال قيد الإنشاء في منطقة نخلة جميرا وتطوره مجموعة أمنيات.

الشقة التي تبلغ 45 ألف قدم مربع من طراز "بنتهاوس"، ويغطي سطحها أشجار ومسبح خاص لا يمكن الوصول إليه إلا عبر مصعد خاص بالمالك وتتمتع بإطلالة بانورامية (360 درجة) على أفق دبي والخليج العربي وجميرا بيتش رزيدنس وبرج العرب.

ويبلغ سعر القدم في المشروع 4000 درهم وهو أغلى سعر منذ عام 2008 ولم يشهده السوق إلا في شقق برج خليفة، بحسب صحيفة "البيان".

وأشاروا إلى أن "دائرة الأراضي والأملاك وثقت عملية البيع، وأصدرت شهادة الملكية العقارية للمشتري".