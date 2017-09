لا تقلق.. قريباً ستحذف رسالتك قبل أن يراها المستقبِل على واتساب

تقترب "واتساب" من إتاحة ميزة مهمة تسمح لمستخدميها بحذف الرسائل حتى من عند الطرف المستقبل، وذلك على غرار نظيراتها مثل تيليغرام وفايبر ووي شات.

وقال موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد المزايا الجديدة ضمن النسخ التجريبية من التطبيق، إن ميزة "حذف للجميع" Delete for Everyone قريبة جداً. وأضاف أن "الخادم يعمل أخيراً ويقوم باستدعاء الرسائل بنجاح".

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 12, 2017