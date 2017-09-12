لا تقلق.. قريباً ستحذف رسالتك قبل أن يراها المستقبِل على واتساب

تقترب "واتساب" من إتاحة ميزة مهمة تسمح لمستخدميها بحذف الرسائل حتى من عند الطرف المستقبل، وذلك على غرار نظيراتها مثل تيليغرام وفايبر ووي شات.

وقال موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد المزايا الجديدة ضمن النسخ التجريبية من التطبيق، إن ميزة "حذف للجميع" Delete for Everyone قريبة جداً. وأضاف أن "الخادم يعمل أخيراً ويقوم باستدعاء الرسائل بنجاح".

وذكر الموقع أن الميزة الجديدة ستكون متاحة لكل من نظام أندرويد وآي أو إس، حتى أن الميزة سوف تدعم حذف الرسائل المرسلة حتى من مركز الإشعارات على النظامين.

يُشار إلى أن الصور التي نشرها WABetaInfo تُظهر أن الميزة الجديدة ستعرض للطرف المستقبل أن هناك رسالة قد حذفت، وهو الأمر الذي قد يعده المستخدمون محرجاً.

يُشار أن "واتساب"، المملوكة لفيسبوك، تسارع في إضافة المزايا التي تجعلها تحافظ على الصدارة، إذ تملك الخدمة أكثر مليار مستخدم نشط يومياً، وأكثر من 1.3 مليار مستخدم نشط شهرياً، يرسلون أكثر من 55 مليار رسالة يومياً، حسب ما أعلنت الشركة في شهر تموز/يوليو الماضي.