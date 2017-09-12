ارتفعت الأسهم فرقص الملياردير.. شاهد صاحب موقع "علي بابا" يحتفل بطريقته الخاصة أمام الآلاف من موظفيه

نعم، هذا ملياردير ورجل أعمال يرتدي ملابس سوداء وذهبية اللون، يتراقص على أنغام موسيقى الأسطورة الأميركي الراحل مايكل جاكسون على المسرح أمام الآلاف من موظفيه.

قدَّم الملياردير الصيني جاك ما، رئيس شركة التجارة الإلكترونية "علي بابا" والمدير التنفيذي لها، أداءً مصمماً كاملاً مصحوباً براقصين مساعدين في الاحتفال السنوي الثامن عشر لشركته بمدينة هانغتشو الصينية يوم الجمعة الماضي 8 سبتمبر/أيلول.

ونشر موقع Yicai Global الصيني المختص بأخبار المال والاقتصاد أمس الإثنين، 11 سبتمبر/أيلول، تغريدةً تحتوي على مقطع فيديو لأداء جاك ما. ويظهر ما في الفيديو وهو يرقص على مزيجٍ يتضمن مقاطع من أغنيتي مايكل جاكسون الشهيرتين Billie Jean وDangerous.

وذكرت صحيفة تشاينا دايلي أنَّ نحو 40 ألف موظفٍ بشركة علي بابا من دول مختلفة حضروا الحفل الفخم، الذي تضمَّن عدة عروضٍ وفقراتٍ موسيقية.

وذكر موقع كوارتز الأميركي أنَّ جاك ما لديه الكثير من الأسباب للاحتفال؛ إذ تخطَّت القيمة السوقية لعلي بابا حاجز الـ400 مليون دولار أميركي، ليقترب تدريجياً من سد الفجوة مع أمازون، وتضاعفت قيمة أسهمها تقريباً منذ بداية العام الجاري.

وأعلنت الشركة أيضاً عن خطط لافتتاح أول مركز تجاري حقيقي ثابت، وليس على الإنترنت، في مدينة هانغتشو في شهر أبريل/نيسان القادم 2018، لتحاكي ما فعلته أمازون في مدينة نيويورك مايو/أيار الماضي، بحسب موقع بيزنس إنسيدر.

ولا تُعَد هذه هي المرة الأولى التي يحرص فيها جاك ما على ترفيه موظفيه. فعلى سبيل المثال، وفي الذكرى العاشرة لتأسيس علي بابا عام 2009، تنكَّر ما -المدير التنفيذي للشركة آنذاك- في هيئة مغني روك، وقام بأداء مقطع من فيلم The Lion King. وشارك ما أيضاً في حفل زواج جماعي لموظفيه عام 2014.

وربما تكون مثل هذه العروض من رجال الأعمال الصينيين معتادة أكثر مما نعتقد؛ ففي عام 2016، قدَّم وانغ جيانلين، المدير التنفيذي لمجموعة داليان واندا للاستثمار والتطوير العقاري، أداءً غنائياً منفرداً على المسرح في الاجتماع السنوي لشركته عدة مرات.

ويُعد ما هو ثاني أغنى رجل في الصين حالياً، وصاحب المركز الثالث والعشرين في قائمة أغنى رجال العالم، ويُقدَّر صافي ثروته بـ28.3 مليار دولار أميركي وفقاً لمجلة فوربس الأميركية، في حين يُعد وانغ أغنى رجل في الصين حالياً.